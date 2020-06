Voici plusieurs spectacles pour célébrer la fête nationale du Québec

Mardi, à 20 h, plus de 45 artistes participeront au grand spectacle de la fête nationale, qui sera diffusé sur les ondes d’ICI Télé, de Télé-Québec, mais aussi, pour la première fois, sur celles de TVA et de V.

De nombreux artistes à la télé

Tourné sans public à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, ce spectacle, animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, réunira entre autres Marie-Mai, Michel Rivard, Louis-Jean Cormier, Isabelle Boulay, Patrice Michaud, Lara Fabian, Alexandra Stréliski, Hubert Lenoir, Les Sœurs Boulay ainsi que Émile Bilodeau, Cœur de pirate, Gregory Charles, Jim Corcoran, Martha Wainwright et Diane Dufresne.

Le conteur Fred Pellerin, l’autrice-compositrice-interprète Elisapie, l’auteur-slameur David Goudreault et la comédienne Christine Beaulieu s’associeront pour livrer le traditionnel discours patriotique, qui mêlera contes, slams et chansons.

Le dernier concert des Cowboys Fringants en ligne

En parallèle, à 21 h 08, les Cowboys Fringants donneront un concert en direct sur leur compte Facebook.

La St-Jean des Cowboys sera le dernier spectacle que le groupe originaire de Repentigny offrira en ligne parce qu’à un moment donné, la formule atteint ses limites . On se reverra ensuite sur une vraie scène , a promis le groupe dans son message publié sur Facebook.

Saint-Jeanne, la Saint-Jean selon Safia Nolin

Jugeant la programmation officielle de la Saint-Jean-Baptiste trop peu diversifiée, l’artiste Safia Nolin a décidé d’organiser la Saint-Jeanne, un spectacle en ligne qui se veut inclusif et représentatif du Québec d'aujourd'hui.

Cet évènement vise à offrir un espace où personne n’a à choisir entre son identité et son sentiment d’appartenance au Québec , a écrit Safia Nolin sur Facebook.

Moi, en tant que femme lesbienne qui a grandi à Québec dans un foyer musulman, j’aimerais me sentir représentée et que les personnes issues des autres communautés ethnoculturelles et de la communauté LGBTQ+ le soient aussi , a-t-elle ajouté.

Animé par la drag queen québécoise Kiara, cet événement, diffusé mercredi à 20 h sur la page Facebook de Safia Nolin, proposera des prestations de cette autrice-compositrice-interprète, mais aussi de la poétesse Natasha Kanapé Fontaine, de la rappeuse Backxwash, finaliste pour le prochain prix Polaris, la comédienne transgenre et anglophone Tranna Wintour, l’écrivaine et comédienne Gabrielle Boulianne Tremblay et des drag queens Matante Alex et Gisèle Lullaby.

Bleu Jeans Bleu, 2Frères et Marc Dupré à écouter dans sa voiture

Dans le cadre de la série TD musiparc, qui présente des concerts payants en version cinéparc, plusieurs artistes monteront sur scène mardi et mercredi soir.

Mardi et mercredi, à 21 h, Marc Dupré, 2Frères, France d’Amour et Kaïn se produiront respectivement aux TD Musiparcs de Mirabel, de Québec, de Gatineau et de Mercier.

Le TD Musiparc de Bromont accueillera le chanteur Dany Bédard mardi et le groupe Bleu Jeans Bleu mercredi.

Kaïn en concert sur Internet

En plus d'être sur scène à Mercier, le groupe Kaïn proposera à ses fans un concert acoustique en ligne intitulé La Saint-Jean de Kaïn !

Enregistré dans la campagne de Drummondville, ce spectacle d'une durée de 45 minutes commencera à 20 h 30 mercredi. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com.

La Saint-Jean de Philippe Laprise

Le même soir, de 18 h à 20 h, l’humoriste Philippe Laprise invite le public à participer à la Saint-Jean-Baptiste des chroniqueurs qu’il organise sur sa page Facebook.

Depuis le début du confinement, Philippe Laprise est sur Facebook tous les mercredis soirs pour animer Les Chroniqueurs aux côtés d’humoristes comme Sébastien Ouellet, Pascal Mailloux Pierre-Luc Pomerleau.

Mercredi soir, cette bande sera rejointe notamment par la chanteuse Brigitte Boisjoli, l’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières et l’humoriste Mathieu Dufour. Et c’est l’acteur Vincent Graton qui prononcera le discours patriotique.