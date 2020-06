Des Autochtones en Atlantique vont prendre en main leurs services d'eau et d'égout

Des communautés autochtones en Atlantique vont gérer elles-mêmes leur approvisionnement en eau potable et le traitement de leurs eaux usées à la suite d’un accord conclu avec le gouvernement fédéral.

La signature de l’accord a été annoncée mardi par le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, et l’organisme autochtone Atlantic First Nations Water Authority.

La responsabilité et le contrôle des services d’eau et d’égout pour 15 communautés autochtones en Atlantique seront transférés à cet organisme qu’elles ont fondé en 2018.

Une fois le transfert terminé, l’organisme sera responsable des services d’eau et d'égout pour plus de 4500 ménages et entreprises dans ces communautés, soit environ 60 % des résidents des réserves en Atlantique, précise Services aux Autochtones Canada.

Wilbert Marshall, chef de la Première Nation de Potlotek, en Nouvelle-Écosse, et président de l’Atlantic First Nations Water Authority, se réjouit de l’accord.

Avec la prise en charge d’un service public par les Premières Nations pour les Premières Nations, nous sommes bien placés pour réussir. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous espérons poursuivre la relation avec le gouvernement du Canada pour atteindre nos objectifs à long terme , souligne Wilbert Marshall dans un communiqué.

L’organisme espère parvenir à un fonctionnement entièrement autonome d’ici le printemps 2022.

Il s’agit du premier accord-cadre pour une autorité de gestion de l’eau dirigée par les Premières Nations au Canada, ajoute le ministère des Services aux Autochtones.