ICI RDI : l’opération de débrouillage prendra fin le 30 juin

Notre monde a beaucoup changé depuis trois mois. Les mots coronavirus, confinement et distanciation sont entrés dans notre vocabulaire sans y être invités. Notre vie a été chamboulée comme jamais elle ne l’avait été, nous forçant à revoir même les choses les plus simples, des gestes ou des comportements qu’on tenait pour acquis, tellement ça allait de soi.

Dès le début de la pandémie, ICI RDI, comme les autres chaînes d’info en continu, a été débrouillée avec la précieuse collaboration des télédistributeurs participants, au bénéfice de tous les Canadiens, confrontés à une crise aussi grave qu’inédite. Il fallait le faire pour faciliter la circulation de l’information, cruciale et essentielle.

Depuis le début de la crise, nos équipes ont donc travaillé d’arrache-pied pour offrir au public canadien une information de grande qualité, dans des conditions qui, encore aujourd’hui, dépassent l’entendement.

Depuis ce moment, vous, notre public, êtes au rendez-vous. Pour la période du 16 mars au 7 juin, ICI RDI a rejoint 6,6 millions de Canadiens (source : Numeris), comparativement à 4,9 millions pour la même période l’an dernier.

Sur Radio-Canada.ca, nos résultats ont littéralement explosé : entre mars et mai, le nombre de visiteurs sur la section Info a plus que doublé (+103 %, source : Comscore) par rapport à la même période l’an dernier.

La présence d’ICI RDI sur nos plateformes numériques n’est pas étrangère à ce succès, avec sa moyenne de près de 750 000 branchements par semaine, du 16 mars au 7 juin (source : Adobe analytics), et des pointes à 1,3 million, pendant les deux premières semaines.

Ces données confirment le bien-fondé de ce débrouillage et constituent un éloquent rappel de votre attachement à ICI RDI.

Chaque jour, ICI RDI a fait état de la situation et, plus que jamais, s’est mise à votre écoute. Aux conférences de presse quotidiennes des premiers ministres Trudeau et Legault se sont régulièrement greffées celles d’autres premiers ministres provinciaux, comme Doug Ford ou Stephen McNeil, dès que la situation le permettait.

Mais, surtout, toute la programmation a été adaptée pour répondre à vos besoins.

Auprès de Patrice Roy, à 24/60 avec Anne-Marie Dussault ou à RDI Économie avec Gérald Fillion, vous avez entendu des experts et des médecins, à qui nous avons soumis vos questions, vos doutes.

Nos journalistes ont analysé en profondeur les enjeux, cherché la vérité et débusqué la désinformation. ICI RDI s’est mise sans relâche à votre service, au service du public.

La crise n’est pas terminée au pays, mais la situation semble vouloir se stabiliser, ce qui va nous permettre de profiter de l’été et, pour certains, de vacances bien méritées.

Le moment est donc venu de mettre fin à la période de débrouillage, dès le 30 juin. En tant que chaîne spécialisée dans le marché québécois, ICI RDI ne peut se permettre d’être débrouillée indéfiniment puisqu’en plus des revenus publicitaires, elle est financée grâce aux abonnements des télédistributeurs.

Comme auparavant, ICI RDI continuera à être offerte par abonnement par les télédistributeurs du Québec et incluse dans le forfait de base ailleurs au Canada. Je vous rappelle que vous pouvez aussi emporter ICI RDI avec vous partout en vous y abonnant sur l’application mobile Radio-Canada Info. À noter qu’à compter du 1er juillet, le premier mois sera gratuit pour les nouveaux abonnés mobiles.

Encore une fois, merci d’être à l’écoute d’ICI RDI. Toute notre équipe continue de couvrir la pandémie de COVID-19 et d’en rendre compte sur toutes nos plateformes.

Vous informer est un réel privilège. Merci de votre confiance et de votre fidélité!

Luce Julien est la directrice générale de l'information des Services français de Radio-Canada.