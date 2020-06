Michael Keaton pourrait reprendre le rôle de Batman

Presque 30 ans après avoir incarné Batman pour la dernière fois, Michael Keaton est en discussion avec Warner Bros. pour revêtir la célèbre cape dans le film The Flash, selon The Hollywood Reporter.

Michelle Pfeiffer et Michael Keaton dans « Le retour de Batman » en 1992 Photo : Warner Bros. Pictures

C’est en 1992, dans Le retour de Batman, réalisé par Tim Burton, que Michael Keaton a joué le personnage mythique pour la dernière fois.

Le comédien de 68 ans avait également tenu le rôle dans le premier film de la série, Batman réalisé par Tim Burton en 1989 aux côtés de Jack Nicholson et Kim Basinger. Ces deux longs métrages ont connu un grand succès.

Michael Keaton et Kim Basinger dans une scène de « Batman » en1989. Photo : Warner Bros. Pictures

Si les discussions avec Warner Bros. aboutissent, Michael Keaton ne tournerait pas seulement The Flash, mais aussi d’autres films de l’univers DC Comics. The Hollywood Reporter précise que, selon ses sources, l’acteur jouerait un mentor et un guide un peu comme l’a fait Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury.

The Flash est vu comme un film totalement distinct de The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre et Zoë Kravitz en Catwoman. Ce long métrage doit sortir en 2021.

Warner Bros. n’a fait aucun commentaire au sujet des informations rapportées par The Hollywood Reporter.