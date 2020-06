Des toilettes et des vestiaires universels pourraient être installés à Gatineau

La commission des sports, des loisirs et du développement des communautés de Gatineau recommande la mise en place d'un projet pilote qui permettra d'aménager des installations non genrées lors de la rénovation ou la construction d'infrastructures municipales.

La Ville de Gatineau, qui entend consulter les associations sportives, souhaite favoriser l'aménagement d'espaces inclusifs.

Je ne peux pas vous dire qu'on a eu des demandes, c'est surtout les tendances, il y a plusieurs endroits à Québec à Sherbrooke qui s'en viennent aussi avec des toilettes universelles. Quand on pense en Europe il y a beaucoup de toilettes universelles, des vestiaires alors je pense qu'on suit la tendance , soutient Martin Lajeunesse, président de la commission.

Certaines casernes d'incendie de Gatineau disposent déjà de toilettes universelles qui sont en fait des cabinets privés alors que les lavabos se trouvent dans un espace commun.

Je voudrais rassurer quand même les gens, pour dire que la sécurité des gens est importante pour nous et il n’y a pas de réduction de service, on parle quand même du maintien du nombre de services, on parle des salles d'habillage et des toilettes , alors c'est juste pour faciliter l'accessibilité universelle, ajoute M. Lajeunesse.

Le conseiller du district de Bellevue, Pierre Lanthier appuie la recommandation, mais dit qu’il sera important de mener à terme un projet pilote pour savoir combien la municipalité devra débourser pour aller de l’avant de façon plus générale avec le concept.

On veut l'essayer avant d'aller plus loin, il y a des coûts rattachés à ça, plusieurs édifices pourraient en avoir , a dit M. Lanthier en entrevue à Radio-Canada. On se doit de travailler avec les partenaires, évaluer tous les critères, ça va amener des changements assez importants.

Il se demande aussi si ce genre d’installation pourrait être mise en place dans tous les édifices où si un modèle mixte pouvait toujours être retenu dans certains endroits.

La recommandation sera soumise au vote du conseil municipal. Certains organismes seront aussi consultés, tels Gatineau, Ville en santé, des organismes pour personnes LGBTQ ainsi que la Table du vivre-ensemble.

À Ottawa, des installations du genre existent déjà. En 2016, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a été l’une des premières organisations publiques à modifier leurs enseignes toilettes pour les rendre plus inclusives.

En 2017, le Centre national des arts est le premier établissement public à offrir des toilettes collectives universelles à Ottawa.

