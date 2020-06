Thermomètre et masques : ils se disent "oui" en pleine pandémie

Distanciation sociale et port du masque, entre autres; c'est tout une logistique qui a dû se faire à la dernière minute.

Le couple a décidé de faire les photos et vidéos de mariage en avance, ils voulaient avoir l'esprit tranquille sans devoir se préoccuper des contraintes de distanciation pendant l'événement. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Au départ, plus d’une centaine de personnes avaient été invitées lors de l'envoi des faire-part, il y a plusieurs mois, mais au final, seulement 50 pourront assister au mariage.

De plus, la cérémonie sera différente des plans d’origine. L'hôtel Fairmount Palliser, toujours fermé, ouvrira ses portes quelques jours plus tôt pour l’occasion. Les employés de l’établissement devront eux aussi s’ajuster et respecter les règlements imposés par le gouvernement.

Nous serons en quelques sortes des pionniers dans la façon dont on va célébrer notre mariage. Pour le Fairmount aussi, on sera leurs premiers clients depuis leur réouverture, explique Jean-Michel, le futur marié. Et de pouvoir réunir nos amis, pour célébrer ce moment important... je sais déjà que tous nos amis attendent ça avec beaucoup d'impatience parce que tout le monde est confiné depuis assez longtemps. C'est pour beaucoup d'entre nous une première occasion de faire la fête. La grande joie pour nous c'est de pouvoir se marier et de pouvoir créer des souvenirs.

Une fois arrivé sur place, il n’y aura pas de valets, chacun devra stationner sa propre voiture. À l’entrée de l’hôtel, tous les invités devront répondre à quelques questions et on prendra leur température. Un masque leur sera aussi fourni qui devra être porté en tout temps sauf lors du repas.

Le couple voulait que les masques qui seraient portés soient attrayants et colorés; ce sont des créations de la compagnie de Jean-Michel. Photo : Radio-Canada

Un autre casse-tête, le repas...

Une fois la cérémonie terminée, les invités auront droit à un repas trois services, qui leur sera servi. Chaque table a été étudiée pour rassembler les gens d’une même famille et ou d’une même demeure, tout en respectant la distanciation.

Le toast sera sans contact, il n’y aura pas non plus la coupe du gâteau qui est l'une des traditions d'un mariage. Chacun aura tout de même un petit gâteau à déguster.

Il y aura distanciation également lors des danses et malheureusement pas d’échanges de partenaires.

Et la robe de la marié? Et le veston du marié?

Et bien, on peut dire que la COVID-19 a causé des maux de têtes aux deux fiancés. Les habits qui ont été confectionnés et créés pour l’occasion, la robe d'Agung et le veston de Jean-Michel, sont prêts depuis quelques jours à peine!

Le veston de Jean-Michel Gires, créé à l'occasion de son mariage, représente une photo de la Seine, un fleuve français. Création By Jean-Michel Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Je pense qu’il faut juste être patient et avoir confiance, parce que on ne savait même pas si le mariage allait avoir lieu, raconte Agung. Ça change tellement à chaque jour. Même pour la robe, on a pu imprimer le design, mais les couturiers étaient fermés jusqu’à il n’y a pas si longtemps. Donc il faut juste être calme, avoir confiance et faire du monitoring tous les jours.

Le design de la robe est issue d'une photographie prise dans le parc Rock Garden à Calgary. Design By Jean-Michel. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Pourquoi maintenant? Chance, hasard ou prémonition?

C'est en décembre 2019 que le couple a décidé de se marier cet été. Après avoir discuté de la date avec quelques amis, Jean-Michel prend contact, avant le temps des fêtes, avec un ami de longue date, un astrologue français. Celui-ci le met en garde d'un événement à venir, en début d'année 2020, qui allait "bouleverser la société et le monde entier".

Près de 10 années se sont écoulées depuis leur première rencontre chez Total Canada, où Jean-Michel était le PDG et où Agung était dans l’équipe des ressources humaines. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Jean-Michel partage l'anecdote : Il m’a dit : "Si vous m'aviez dit au mois de mars ou mois d’avril, je vous aurais tout de suite dit qu'il va se passer des choses que vous n’imaginez pas aujourd'hui, mais qui vont bouleverser la société et qui rendraient peut-être l’option d’avoir un mariage plus compliquée. Mais si vous me dites, à la fin du mois de juin, peut-être qu’avec un petit peu de chance, un petit peu de bonheur, peut-être que vous arriverez à sauvegarder un bon créneau qui vous permettra de faire un joli mariage, et sympathique, mais sachez en tout cas, que le premier semestre de l'année 2020 n’est pas un long fleuve tranquille et il va se passer des choses assez bouleversantes".

Sans savoir de quoi il était question exactement Jean-Michel et Agung ont fait confiance à leur ami et ont décidé de prendre les événements avec un peu de recul, en laissant l'avenir se sculpter. Puis, les événements qu'on connaît ont déboulé.

Jean-Michel et Agung ont parcourru les rues et lieux clés de Calgary pour les photographies de leur mariage, voulant ainsi retrouver ce qui leur a fait aimer et choisir la métropole. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le mariage aura donc lieu à la date "prédite", mais malheureusement en raison de la COVID-19, les deux familles des fiancés ne pourront pas être présentes au mariage. Le couple voulait diffuser la cérémonie en direct pour la partager avec tous ceux et celles qui ne pourront pas être sur place. Mais c'était trop compliqué avec les décalages horaire. Alors les deux fiancés referont d'autres petites cérémonies avec leur famille dans leur pays respectif, en France et en Indonésie, pour partager avec eux leur bonheur à Calgary.

On se sent un peu comme les enfants de Calgary, c'est finalement le pétrole qui nous a l’un et l’autre donné l’occasion de venir ici à Calgary, donné l’occasion de nous rencontrer et puis jusqu’à ce qu’on décide de faire de Calgary, notre nouvelle maison, notre lieu où on a pu se fréquenter, s’installer, et puis développer la suite de nos activités. Donc c’est une histoire assez rare et sympathique, confie Jean-Michel.

Mais le mot de la fin revient à la future mariée :