Il y a 65 ans : une chaîne de télévision en français à Ottawa

La chaîne CBOFT Ottawa entre en activité trois ans seulement après l’avènement de la télévision canadienne.

Elle s’inscrit dans le mandat que s’est donné le jeune réseau de télévision de Radio-Canada de rejoindre de mieux en mieux les téléspectateurs de langue française.

Auparavant, les francophones d'Ottawa et de la vallée de l'Outaouais devaient se contenter d'un service d'émissions bilingues par l'entremise de la station CBOT, au canal 4.

Avec l’entrée en ondes de CBOFT, le poste CBOT revient à une programmation exclusivement en anglais.

L'inauguration de la station de CBOFT dans un nouveau bâtiment de Radio-Canada se déroule le 24 juin 1955. Parmi les dignitaires du gouvernement et membres de Radio-Canada présents, le président du Bureau des gouverneurs Davidson Dunton, le directeur général de Radio-Canada Alphonse Ouimet ainsi que leurs femmes. Les invités dignitaires visitent l'ensemble des installations de la station CBOFT Ottawa lors de son inauguration, dont la régie centrale. Georges Huard est nommé gérant du nouvel édifice de Radio-Canada à Westboro, en banlieue d'Ottawa et Denis Townsend, directeur de la programmation des deux chaînes.

Parmi les dignitaires du gouvernement et membres de Radio-Canada présents, le président du Bureau des gouverneurs Davidson Dunton, le directeur général de Radio-Canada Alphonse Ouimet ainsi que leurs femmes. Photo : Capital Press Service

Les invités dignitaires visitent l'ensemble des installations de la station CBOFT Ottawa lors de son inauguration, dont la régie centrale. Photo : Capital Press Service

Georges Huard est nommé gérant du nouvel édifice de Radio-Canada à Westboro, en banlieue d'Ottawa et Denis Townsend, directeur de la programmation des deux chaînes.

Le nouvel édifice de la télévision de Radio-Canada est inauguré le 24 juin 1955, jour de la Saint-Jean-Baptiste, à Westboro, en banlieue d'Ottawa.

Quelque 150 dignitaires répondent à l'invitation de Radio-Canada pour visiter le bâtiment ultramoderne à deux étages qui abrite des émetteurs, un studio, des bureaux, des salles de contrôle et de montage ainsi que tout l'équipement nécessaire à la mise en ondes.

Parmi eux, le ministre du Revenu national J. J. McCann, le député d’Ottawa-Est Jean Richard, le président du Bureau des gouverneurs Davidson Dunton et le directeur général de Radio-Canada Alphonse Ouimet.

Le nouvel édifice de Radio•Canada abrite les installations communes des stations CBOT et CBOFT. La tour supportant les antennes de CBOF et CBOFT atteint 488 pieds. Les stations CBOF et CBOFT se partagent de nombreux équipements dans le nouveau bâtiment, dont les caméras sur les plateaux de tournage. Les techniciens Bob Cutler et Tommy Egan travaillent dans le studio de projection en téléciné pour CBOF et CBOFT. La station CBOFT peut compter sur une unité mobile et un garage, attenant au studio de production, a été prévu à cette fin.

La tour supportant les antennes de CBOF et CBOFT atteint 488 pieds. Photo : Capital Press Service

Chargement de l’image Les stations CBOF et CBOFT se partagent de nombreux équipements dans le nouveau bâtiment, dont les caméras sur les plateaux de tournage. Photo : Capital Press Service

Chargement de l’image Les techniciens Bob Cutler et Tommy Egan travaillent dans le studio de projection en téléciné pour CBOF et CBOFT. Photo : Capital Press Service

Chargement de l’image La station CBOFT peut compter sur une unité mobile et un garage, attenant au studio de production, a été prévu à cette fin. Photo : Capital Press Service Fin du carrousel de 5 items. Retourner au début du carrousel?

Le nouvel édifice de Radio-Canada abrite les installations communes de CBOT et de CBOFT.

Les postes de télévision anglais et français se partagent notamment les décors, les studios ainsi que les services techniques, publicitaires et commerciaux.

Non loin, une tour de 488 pieds supporte les antennes des deux chaînes. D’une puissance de 1000 watts lors de l’inauguration de CBOFT, Radio-Canada entend en accroître l’émission à 5000 watts dès la première année afin d’atteindre une plus large population.

CBOFT rejoint au départ environ 200 000 Canadiens français dans un rayon allant de Ottawa-Hull jusqu'à Papineauville à l'est, Kemptville au sud, Arnprior à l'ouest et Kazabazua au nord.

L'Heure du concert, 1955

Voici la plus vieille émission de télévision de CBOFT Ottawa retrouvée dans nos archives.

Il s’agit de l’émission dominicale L’Heure du concert qui met en scène un chœur d’hommes dans le cadre de la campagne de la Plume rouge.

Radio-Canada compte d’abord diffuser à l’antenne du canal 9 environ 35 heures d’émissions par semaine, provenant en majeure partie de la chaîne CBFT Montréal.

Dès la première année d’existence de CBOFT, ce nombre d’émissions passera plutôt de 35 heures à 55 heures par semaine avec une dizaine d’émissions produites à Ottawa.

Ce soir, 11 avril 1960

Cette archive de la présentatrice Janine Paquet lisant l’horaire de la télévision nous donne une idée de la programmation de la chaîne française de Radio-Canada en Ontario.

Au cours de la saison 1955-1956, l’équipe de production de CBOFT capte le défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Ottawa, obtient une entrevue avec la célèbre vedette de music-hall Joséphine Baker et accueille dans ses studios des émissions d’affaires publiques telles que Les affaires de l’État.

CBOFT alimente aussi tout le réseau français de Radio-Canada à l’occasion des cérémonies du jour du Souvenir et de la prestigieuse visite du premier ministre du Royaume-Uni sir Anthony Eden à Ottawa.

Ce qui plaît le plus au public de CBOFT aux débuts de la chaîne française? Les longs métrages, les émissions sportives ainsi que les téléromans Les Plouffe et 14, rue de Galais.

Au cours de cette première année, plusieurs téléspectateurs anglophones déplorent de leur côté la disparition des émissions en français sur les ondes du canal 4, qui leur donnaient l'occasion de se familiariser avec la langue française. Ils devront désormais syntoniser le canal 9!

Une téléspectatrice américaine qui capte CBOFT Ottawa écrit même à la station afin de suggérer de mettre à l'horaire une émission où l'on parlerait le français très lentement, à l'attention de ses compatriotes qui ont une connaissance limitée de la langue...

Les animateurs de l'émission «Bouffée de santé» : Louise Poirier, Denis Shank et Michel Picard. L'émission «Génies en herbe» a commencé sur les ondes de CBOFT Ottawa. Sur notre photo, l'animateur Pierre McNicoll entouré de Jean Moreau, juge, Michel Bergeron, pointeur et André Otis, juge-adjoint pour l'émission du 14 avril 1981. Une partie de l'équipe de l'émission «Camp de fortune» en 1978: Paul Charbonneau, Raymond Morest, Robert Lefebvre, Paul Lacroix, Paul Letellier, Raymond Lemieux et Jean-Guy Simard. L'animateur Michel Picard à son bureau. Le plateau de l'émission «Opinions» réalisée dans les studios de CBOFT par Aurèle Lacoste en 1958. L'accessoiriste Michel Bergeron, le machiniste Émile Desnoyer et le chef machiniste André Cossette travaillant sur le décor de l'émission «Pulsion» en 1978. L'animatrice Lisette Saint-Gelais, dans son personnage de Lili pour l'émission «À tire-d'aile». L'animateur Daniel Bouchard en studio.

Chargement de l’image L'émission «Génies en herbe» a commencé sur les ondes de CBOFT Ottawa. Sur notre photo, l'animateur Pierre McNicoll entouré de Jean Moreau, juge, Michel Bergeron, pointeur et André Otis, juge-adjoint pour l'émission du 14 avril 1981. Photo : Radio-Canada

Chargement de l’image Une partie de l'équipe de l'émission «Camp de fortune» en 1978: Paul Charbonneau, Raymond Morest, Robert Lefebvre, Paul Lacroix, Paul Letellier, Raymond Lemieux et Jean-Guy Simard. Photo : Radio-Canada

Chargement de l’image L'animateur Michel Picard à son bureau. Photo : Radio-Canada

Chargement de l’image Le plateau de l'émission «Opinions» réalisée dans les studios de CBOFT par Aurèle Lacoste en 1958. Photo : Aucune / Champlain Marcil

Chargement de l’image L'accessoiriste Michel Bergeron, le machiniste Émile Desnoyer et le chef machiniste André Cossette travaillant sur le décor de l'émission «Pulsion» en 1978. Photo : Radio-Canada

Chargement de l’image L'animatrice Lisette Saint-Gelais, dans son personnage de Lili pour l'émission «À tire-d'aile». Photo : Aucune / Bernard Bérubé

Chargement de l’image L'animateur Daniel Bouchard en studio. Photo : Radio-Canada Fin du carrousel de 8 items. Retourner au début du carrousel?

Notre album photo donne un mince aperçu des émissions produites à travers le temps par CBOFT, maintenant connue comme ICI Ottawa-Gatineau.

Le jeu télévisé Génies en herbe a notamment été diffusé à partir de 1973 sur les ondes de CBOFT Ottawa, avant d’être repris dans l’ensemble du réseau français de Radio-Canada.

D’autres téléspectateurs se souviendront des émissions Opinions, À tire d’aile, Pulsion ou Camp de fortune à l'antenne au cours des années 60, 70 et 80.

Michel Picard, Louise Poirier ou Daniel Bouchard sont aussi des artisans bien connus de la chaîne depuis des années avec des émissions telles que La clé des champs, Bouffée de santé ou Impact.

65 ans plus tard, ICI Radio-Canada Ottawa-Gatineau continue de présenter une programmation diversifiée qui s’intéresse aux enjeux de la population francophone de la vallée de l’Outaouais et de la région de la capitale nationale. Une programmation qui se déploie d’ailleurs désormais également sur le web et les médias sociaux.