49 nouveaux cas de coronavirus et sept décès de plus au Québec

L'épidémie de coronavirus continue de perdre du terrain au Québec où les autorités sanitaires rapportent mardi 49 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 et sept décès liés à la maladie pour l'ensemble de la province.

Selon le plus récent bilan publié par le gouvernement du Québec, ces nouveaux cas portent à 54 884 le nombre de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie.

Au cours des 24 dernières heures, cinq personnes ont succombé à la maladie et deux autres, décédées avant le 15 juin, ont été ajoutées au bilan de mardi par les autorités sanitaires. Le tout porte à 5424 le nombre de personnes emportées par la maladie depuis son apparition au Québec en février dernier.

Lundi, pour la première fois depuis le début de la pandémie, les autorités sanitaires n’ont recensé aucun décès lié à la COVID-19. Un signe encourageant après plus de trois mois de confinement et de mesures de distanciation sociale.

Le nombre d’hospitalisations continue lui aussi de baisser lentement au Québec. Depuis hier, le nombre de personnes hospitalisées pour traiter une infection à la COVID-19 a reculé de cinq pour un total provincial de 515. De ce nombre, 56 patients sont aux soins intensifs, soit un de moins que la veille.

En dépit du ralentissement de l’épidémie, les autorités de la santé rappellent aux Québécois de ne rien prendre pour acquis et de continuer d’observer les règles d’hygiène et de distanciation en place, notamment de se laver régulièrement les mains et de porter un masque dans les lieux publics, principalement les transports en commun.