Les autorités de Seattle prévoient démanteler la zone autonome mise en place par des manifestants pour dénoncer la brutalité policière et les inégalités raciales. L’annonce a été faite après deux fusillades, dont une mortelle, qui y ont eu lieu le week-end dernier.

Un homme de 19 ans a été tué, et un autre, grièvement blessé, samedi. Un adolescent de 17 ans a aussi été blessé par balle dimanche dans la région s’étendant sur quelques rues, aussi appelée la zone Capitol Hill Organized Protest (CHOP).

La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, dit que les autorités de la ville travaillent pour mettre fin à l’existence du mouvement local. Elle indique aussi que les policiers retourneront bientôt dans l'East Precinct, qui avait été abandonné aux manifestants.

L’escouade antiémeute de Seattle avait alors utilisé des gaz lacrymogènes et du poivre pour disperser une foule nombreuse et largement pacifique, s'attirant des critiques de nombreux élus. Un juge fédéral avait auparavant ordonné l’interdiction temporaire de l’utilisation des gaz lacrymogènes, des balles en plastique et de certaines armes à létalité réduite telles que les grenades assourdissantes.

Le SPD [Service de Police de Seattle] retournera à l'East Precinct. Nous allons le faire de manière pacifique et dans un avenir rapproché , a déclaré la mairesse de la ville en conférence de presse lundi. Selon elle, les actes de violence détournent l'attention des demandes légitimes des manifestants.

Ceux-ci exigent notamment une réduction des ressources des forces de l'ordre en faveur des services de santé communautaire. Des manifestations contre le racisme et la violence policière ont eu lieu à travers les États-Unis et le reste du monde après la mort de George Floyd pendant une arrestation policière à Minneapolis le 25 mai dernier.

Le président américain, Donald Trump, a quant à lui qualifié les occupants de la zone d’anarchistes.

Des manifestants rassemblés au parc Cal-Anderson dans la « zone autonome » de Seattle (archives) Photo : Getty Images / David Ryder

Le jour et la nuit

La zone est largement paisible de jour. Une grande murale Black Lives Matter a été peinte sur la rue, des artistes s’affairent à peindre sur les barricades et des chandelles commémorent les victimes de la police. Des manifestants jouent de la musique, offrent de la nourriture et de l’eau, et cultivent un jardin communautaire.

La nuit cependant, l’atmosphère devient plus tendue alors que des volontaires ouvertement armés sont présents lors des manifestations.

Après des jours de manifestations pacifiques, deux fusillades nocturnes ont manifestement aggraver la situation sur Capitol Hill. Jenny Durkan, mairesse de Seattle

Dans une déclaration officielle, la mairesse Durkan exprime son inquiétude et celles de résidents et commerçants du quartier par rapport à la sécurité et au désordre, incluant la capacité des premiers répondants à avoir accès à la zone lors de situations d’urgence .

Avec les informations de Reuters et de l'Associated Press