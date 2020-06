COVID-19 : des familles craignent l’immunité que des foyers pourraient obtenir

L’opposition à Queen's Park et des proches de victimes de la COVID-19 qui étaient dans des centres de soins de longue durée demandent au gouvernement Ford de modifier le projet de loi 161 , qui pourrait rendre plus difficiles les recours collectifs contre les résidences.

Dans certains cas, c’est la seule façon d’obtenir une justification pour les abus, les négligences et les morts. Que quelqu’un vienne changer les règles, c’est blessant , lance Cathy Parkes.

Son père est mort de la COVID-19 au foyer Orchard Villa, l’un des centres visés par un rapport de l’armée décrivant l’horrible traitement de certains aînés pendant la pandémie.

Mme Parkes a déjà entrepris des démarches auprès des tribunaux afin de trouver justice pour son père qui selon elle, a souffert de déshydratation et n’a pas reçu les soins requis dans son état.

Elle décrit certaines mesures proposées dans le projet de loi 21 comme une gifle au visage .

Même chose pour Raquel John-Matuzewiski, qui elle a sorti son père atteint de la COVID-19 du foyer Orchard Villa.

La femme affirme qu’elle n’a pas eu le choix, puisque ses nombreux appels pour de meilleurs soins pour son père, qui souffrait aussi de déshydratation, ont été vains.

De permettre aux gens responsables de pouvoir se sauver de leurs responsabilités, c’est impensable , indique-t-elle à propos du projet de loi omnibus.

La chef de l'opposition ontarienne, Andrea Horwath Photo : La Presse canadienne / Jack Boland

Horwath: Ford devrait se tenir aux côtés des familles

Des familles se tiennent ensemble aujourd’hui pour demander à monsieur Ford d’arrêter de miner leur quête pour obtenir justice , soutient la chef du NPD, Andrea Horwath.

Elle demande au premier ministre de penser aux familles avant les entreprises et donc de revoir le projet de loi.

Ces entreprises n’ont pas protégé leurs résidents. Alors pourquoi M. Ford protège ces résidences? , demande Mme Horwath.

La cheffe néo-démocrate rappelle que les résidences privées pour aînées de l’Ontario ont connu un nombre plus élevé de cas de COVID-19 que les foyers publics.

Depuis quelques jours, plusieurs avocats ont sonné l’alarme par rapport au projet de loi 161.

Certains affirment qu’il serait plus difficile pour les familles d’avoir accès à des recours collectifs dans les cas de mauvais traitements de leurs proches dans des foyers si le projet de loi est approuvé dans son état actuel.

La semaine dernière, le bureau du procureur général de l’Ontario faisait valoir dans un courriel à Radio-Canada que les modifications proposées dans le projet de loi ont pour objectif de faciliter, de rendre plus rapide et plus abordable la résolution des problèmes juridiques.

Des manifestations contre le projet de loi 161 ont lieu devant l’Assemblée législative de l'Ontario mardi.