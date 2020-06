Fermeture de l’Hôpital de Campbellton : Vitalité s’exposerait à des poursuites

Refuser de recevoir de nouveaux patients dans un hôpital en temps de pandémie est inhabituel, voire assez exceptionnel, estime Paul Brunet, avocat et président du Conseil pour la protection des malades au Québec.

Je n'ai pas vu de salles d'urgence fermer durant la crise. Au contraire, on a aménagé des tentes, on a aménagé des lieux temporaires pour recevoir les patients, qu'il s'agisse d'urgences ou d'autres unités de soins .

Paul Brunet croit que la fermeture de l'hôpital contrevient aux droits fondamentaux des Néo-Brunswickois (archives). Photo : Radio-Canada

Pour les résidents de la région, la fermeture de l’hôpital pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur leur capacité à bénéficier rapidement de soins, puisque l'établissement le plus proche devient l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst, situé à environ une heure de route de Campbellton.

Or, le droit d’être soigné et de rester en vie est protégé par les garanties offertes par laCharte canadienne des droits et libertés  (Nouvelle fenêtre) selon M. Brunet.

Si on prive des gens de soins de santé urgents, fondamentaux, évidemment on contrevient à la Charte et certainement chez vous, comme au Canada, on a un recours pour ce genre de situation. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Cette contravention aux droits fondamentaux des patients n’est pas seulement théorique, selon Me Brunet : elle pourrait coûter la vie à certains d’entre eux. J'espère que les autorités vont corriger leur tir parce que ça m'apparaît au moins drastique pour ne pas dire extrêmement dangereux, d'abord pour la survie et la vie des gens qui ont besoin de soins urgents, mais ensuite pour une possible responsabilité civile sinon criminelle de la part de ceux qui fermeraient des lieux , a-t-il déclaré.

Une fermeture motivée par la sécurité du personnel et des patients

La semaine dernière, Vitalité avait annoncé que le service d’urgences de l’Hôpital régional de Campbellton serait fermé à partir du 13 juin à 20 h. Les patients déjà admis à l'hôpital continuent toutefois d'y être traités. Vitalité prévoit rouvrir le service le mercredi 24 juin à 8 h, si un nombre suffisant d'employés a pu retourner au travail.

Cette décision avait été motivée par une éclosion de cas de COVID-19 au sein du personnel de l’établissement. Par voie de communiqué, la régie de santé avait expliqué que les fermetures et les interruptions de service étaient nécessaires pour limiter la propagation du virus au sein du personnel soignant de l’établissement ainsi que des patients.

Mardi après-midi, après 10 jours de fermeture des services, 10 travailleurs de l’hôpital avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19, alors que 31 avaient dû s’isoler de manière préventive. C'est donc environ 3 % d'un total de 1200 employés de l'hôpital qui étaient absents ou en retrait préventif en raison de la maladie respiratoire.

D’autres solutions auraient pu être envisagées

Si Paul Brunet est d’accord avec l’importance d’assurer la sécurité des patients hospitalisés et du personnel soignant, il croit cependant que d’autres solutions permettant de maintenir le fonctionnement de l’établissement auraient pu être envisagées.

Il fait notamment référence à l’initiative du Québec de faire appel à l’armée pour pallier le manque de personnel dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , ou encore à la possibilité de recourir aux étudiants et aux infirmières auxiliaires.

Patrick Martin-Ménard, un avocat québécois spécialisé en droit médical, qualifie la décision du réseau d'extrême et de très questionnable dans les circonstances. Il explique que la raison sur laquelle Vitalité s'est fondée pour décider fermer l'Hôpital de Campbellton à la population serait déterminante dans une éventuelle poursuite.

Il avance que s'il ne s'agissait pas d'une pénurie d'employés avérée, mais plutôt d'une mesure de précaution alors que l'hôpital aurait pu trouver d'autres moyens de fonctionner, la responsabilité des décideurs pourrait être retenue dans le cas où des résidents de la région auraient subi des conséquences liées à cette fermeture.

La responsabilité du Réseau de santé Vitalité pourrait être engagée selon Me Patrick Martin-Ménard, avocat en responsabilité médicale (archives). Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick n’est pas la seule province qui a dû faire face à des éclosions du virus dans des milieux hospitaliers. Au Québec, on compte une longue liste d’hôpitaux qui ont été touchés par des éclosions à un moment ou un autre. Certains de ces hôpitaux ont été placés sous haute surveillance et ont dû appeler d’autres établissements en renfort. Des protocoles de sécurité accrus ont été appliqués, des zones froides et des zones chaudes ont été instaurées, mais aucun établissement n’a fermé complètement ses urgences pendant plus de 24 h, selon les données rendues publiques.