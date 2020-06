L'usine Canboard de Mont-Joli fermera à la fin de l'été

L'usine fermera ses portes le 21 août.

La production se fera dorénavant à la maison mère de l’entreprise Fabritec de Bromont, en Montérégie.

Le directeur général, Maxime Santerre, rappelle que les deux usines ont été rachetées il y a moins d’un an alors que l’entreprise était sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Elle traînait une dette d'environ 80 millions de dollars.

La reprise économique de Fabritec et de sa filiale Uniboard était donc fragile, selon lui, et la pandémie a forcé cette restructuration.

On avait des frais de transport inutiles qui n’ajoutent aucune valeur à notre produit final. C’est sûr qu’on va restructurer aussi au niveau [des] employés. Les cadres, là-bas, je n’ai pas besoin d’avoir deux directeurs d’usine. Ensuite, j’ai deux loyers et j’ai suffisamment d’espace, même trop d’espace pour Bromont alors j’ai énormément de place , explique M. Santerre.

Il ajoute que la fermeture de l'usine de Mont-Joli permettra à son entreprise de faire des économies de plusieurs centaines de milliers de dollars

Quand on est arrivés chez Fabritec, on ne pensait pas que l’état de la situation était aussi pire que ça. C’est malheureux pour Mont-Joli, mais d’un autre côté on sécurise plusieurs emplois dans la région de Bromont. Il fallait prendre des décisions difficiles pour la relance. Maxime Santerre, directeur général de Fabritec

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, se dit surpris par cette annonce. Il précise qu'il avait fondé beaucoup d’espoirs en ces nouveaux propriétaires.

Des entreprises, il n’en pleut pas, des emplois n’ont plus, de bons emplois comme on avait chez Fabritec. Donc, on va se mettre en mode solution pour trouver quelqu’un pour venir s’installer chez nous à Mont-Joli.

Très surpris. Pour avoir eu une discussion avec les propriétaires au printemps dernier, on discutait peut-être d’une restructuration, oui, mais [pas d'] aller jusqu’à une fermeture. Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Le directeur de Fabritec estime que la moitié des machines de l’usine de Mont-Joli seront déménagées à Bromont. Le reste des équipements sera vendu au plus offrant.

Les employés de Mont-Joli qui perdent leur emploi ont aussi été invités à venir travailler en Montérégie.