Certains de ces efforts restent reliés en partie à la lutte contre la pandémie. C’est le cas pour les inspections de restaurants, par exemple.

Les inspections de routine dans le secteur de l’alimentation ont été réduites [dans les derniers mois] , explique la Dre Marlene Spruyt, médecin hygiéniste de Santé publique Algoma (SPH).

Elle ajoute cependant que des employés du bureau de santé publique ont visité les endroits où de la nourriture est préparée pour soutenir les mesures de protection liées à la COVID-19.

Les bureaux de santé publique Algoma, à Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Selon la Dre Spruyt, la majorité des inspecteurs sont déployés sur le terrain en ce moment, en incorporant à leur travail les mesures de protection supplémentaires liées à la pandémie, telles que la distanciation physique et le port d’un masque.

Elle précise que SPHSanté publique Algoma a suffisamment de ressources pour mener les inspections de routine.

De son côté, Renée St-Onge, directrice des Services stratégiques et du savoir de Santé publique Sudbury et districts (SPSD), souligne que des inspections doivent aussi être faites dans d’autres endroits comme les salons de coiffure, qui ont pu rouvrir dans plusieurs régions depuis près de deux semaines.

Ashley DeRocchis est une des inspectrices du service de santé publique de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

L’inspection des plages et tout ce qui est question de la qualité de l’eau, c’est important aussi , ajoute Mme St-Onge.

Établir les priorités

Renée St-Onge et deux de ses collègues ont d’ailleurs présenté la semaine dernière au conseil d’administration de Santé publique Sudbury et districts un plan pour un retour à une nouvelle normalité .

Maintenant qu'on est de l'autre côté de la première vague [de la pandémie], quelles vont être nos priorités? Renée St-Onge, directrice des Services stratégiques et du savoir de Santé publique Sudbury et districts

Mme St-Onge explique que la réflexion pour cette présentation intitulée Planning for Public Health in a COVID-19 World (Planifier la santé publique dans un monde marqué par la COVID-19) avait commencé il y a plusieurs semaines.

Les priorités ont été déterminées selon deux critères liés aux risques pour la santé si le travail n’est pas fait : la probabilité de conséquences et l’ampleur de celles-ci.

Ces priorités sont divisées en trois catégories : protection de la santé, promotion de la santé et équité.

Une des priorités est de reprendre la programmation pour les immunisations, les vaccins , explique Renée St-Onge.

Certains bureaux de santé publique ont repris les séances de vaccination. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Les campagnes de vaccination ont notamment été interrompues en raison de la fermeture des écoles. On ne pouvait pas voir les gens en personne, sauf pour des situations d’urgence , souligne la Dre Spruyt.

Des taux d’immunisation plus faibles peuvent augmenter le risque d’épidémie d'autres maladies comme la coqueluche ou la rougeole. Marlene Spruyt, médecin hygiéniste de Santé publique Algoma

Une planification semblable à celle de Santé publique Sudbury et districts est en cours ailleurs, notamment dans le district de Timiskaming, indique le gestionnaire de programme des Services de santé du district de Timiskaming, Ryan Peters.

Comme nous n’avons eu aucun cas positif depuis près de deux mois, nous discutons activement et relançons des programmes de grande importance depuis quelques semaines , explique-t-il.

Par exemple, nous avons pu reprendre les vaccinations sur place avec des mesures de sécurité en place. Toutes nos équipes discutent activement et mettent en œuvre la reprise des programmes à l’heure actuelle. Ryan Peters, gestionnaire de programme pour les Services de santé du district de Timiskaming

Dans le Timiskaming, nous avons bien travaillé pour que les services essentiels soient adaptés et maintenus de manière sûre , affirme M. Peters. Une série de programmes et de services sont nécessaires pour promouvoir la santé et le bien-être de la population.

Nous pouvons établir des priorités en fonction des risques , explique-t-il, mais tous les programmes et services [du bureau de santé publique] sont importants et certains groupes de population sont plus touchés que d’autres. Il sera important de procéder à une évaluation continue.

Même son de cloche du côté de Santé publique Algoma.

Nous prévoyons de revenir à une nouvelle normalité qui nous permettra de réagir à toute augmentation des cas de COVID-19 dans la communauté , explique la Dre Spruyt. Les programmes reprendront progressivement et selon de nouvelles modalités afin d’assurer la sécurité des membres de notre communauté et de nos employés.

L’équité raciale

Renée St-Onge rappelle que les bureaux de santé publique travaillent avec plusieurs partenaires, tels que les municipalités et les écoles, au développement de politiques, entre autres pour assurer l’équité raciale et la lutte contre la pauvreté.

On sait qu’il y a des conséquences sur la santé pour les gens qui vivent du racisme , affirme-t-elle.

La médecin-chef de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches, a d'ailleurs affirmé plus tôt ce mois-ci que le racisme est un problème de santé publique.

Sensibilisation et lutte contre la toxicomanie

Renée St-Onge souligne que le volet promotion de la santé est parmi les priorités pour les prochains mois, surtout pendant une crise sanitaire, particulièrement pour la prévention de l’usage de substances, que ce soit l’alcool ou le cannabis, ou à tout le moins de diminuer les risques .

Parmi les autres programmes importants mentionnés par les bureaux de santé publique, il y a ceux concernant la santé dentaire et les problèmes de santé mentale.

Mme St-Onge souligne d’ailleurs l’importance de programmes de sensibilisation visant les familles.

Pouvoir outiller les familles pour qu’elles puissent avoir une bonne santé familiale, ça aide beaucoup à la question de la santé mentale. Renée St-Onge, directrice des Services stratégiques et du savoir, Santé publique Sudbury et districts

Elle précise que SPSDSanté publique Sudbury et districts a continué pendant les derniers mois de faire la promotion sur les réseaux sociaux des bonnes habitudes de santé, en lien ou non avec la COVID-19.