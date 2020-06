Tourisme : une vidéo sur les plus beaux atouts du Québec destinée... aux Québécois

L’industrie touristique québécoise, qui devra prochainement composer avec moins de visiteurs étrangers, repose plus que jamais sur les Québécois cet été.

L’objectif de la campagne lancée mardi matin est donc de vous amener à découvrir le Québec, redécouvrir les plus beaux coins de votre coin et même aller plus loin , tel qu’expliqué par le narrateur de la vidéo, le romancier et poète David Goudreault.

Des villages pittoresques aux gratte-ciels de Montréal, des petites rues étroites aux grands espaces verts : une multitude d’images défilent durant un peu plus d’une minute  (Nouvelle fenêtre) .

C’est le temps de se dire Bonjour !

Pour l’industrie, prendre des vacances dans l’une des 22 régions touristiques du Québec sera digne de participer à de grandes retrouvailles . Que ce soit à vélo, à pied ou en auto.

Lancée pour débuter l'été, la nouvelle signature touristique Bonjour Québec! évoque pour sa part une rencontre avec des Québécois fiers de leur région, mais aussi le fait francophone, souligne la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Quelle période idéale que celle des vacances d’été pour dire bonjour au Québec ! La nouvelle signature touristique et la campagne lancées sont de belles invitations à l’ensemble des Québécois à aller vers des expériences et des lieux qui les enchanteront assurément , explique Mme Proulx.

Je souhaite que les Québécois reconnaissent avec fierté, dans cette campagne, tout ce qui fait du Québec une destination vraiment unique. Caroline Proulx, ministre du Tourisme

La campagne est présentée en trois phases sur différentes plateformes jusqu’en mars 2021: les plaisirs d’été, les plaisirs d’automne et les plaisirs d’hiver.