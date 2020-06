Des Calgariens demandent des fonds d’urgence pour se remettre de la tempête

Khalil Karbani estime qu'il n'est pas très difficile de voir que la grêle et les orages qui ont frappé la ville le 13 juin étaient assez graves pour être considérés comme une catastrophe naturelle.

Il y avait du verre partout, de l’eau partout, et des grêlons gros comme des balles de tennis , dit Khalil Karbani.

Des grêlons ont brisé les fenêtres de sa maison et endommagé le toit, causant quelque 15 000 $ de dégâts, selon ses estimations. En tenant compte du coût de la franchise, il dit que sa compagnie d’assurance ne couvrira qu’environ 20 % de cette somme.

Le Bureau d’assurance du Canada a reçu quelque 20 000 demandes concernant la tempête.

De l’aide financière : c’est ce dont nous avons besoin maintenant et nous ne l’obtenons pas. Khalil Karbani

Khalil Karbani a rédigé une lettre au nom de neuf organismes communautaires du nord-est de la métropole pour demander au premier ministre Jason Kenney de débloquer le Fonds d’aide pour les catastrophes naturelles, comme il l’a fait en mai pour les inondations de Fort McMurray.

Ce n’est simplement pas réaliste pour les habitants de se remettre de cette catastrophe sans un important soutien du gouvernement , écrit M. Karbani.

Des inondations, des grêlons de la taille d'une balle de tennis et des orages ont causé des dégâts importants dans certains quartiers de Calgary. Photo : Saad Taleb/Carolyn Laurin

Khalil Karbani souligne que plusieurs Calgariens étaient déjà dans une certaine insécurité financière en raison de la pandémie et de la chute des prix du pétrole. Beaucoup d’habitants du nord-est de la ville sont également des immigrants.

Selon l’organisme Foundation For The Voice Of Immigrants In Canada For Empowerment (VOICE), ils sont nombreux à avoir pris des régimes d’assurance moins complets pour réduire leurs coûts.

Les gens n’ont pas d’argent, ils sont encore aux prises avec la COVID-19, explique Khondoker Morshed, qui est un membre de VOICEVOICE . Ce n’est pas parce qu’ils sont avares qu’ils n’ont pas une assurance complète, c’est qu’ils n’en ont pas les moyens.

L’opposition officielle a commencé à faire pression sur le gouvernement dès le 16 juin pour exiger qu’il considère la tempête comme une catastrophe naturelle et libère des fonds pour les sinistrés.

Selon le gouvernement, cette décision doit se prendre selon des considérations scientifiques et les demandes de la municipalité. La loi fait état d'un processus à suivre pour déclarer une catastrophe [...]. Ce gouvernement va respecter l’opinion des scientifiques pour faire cette détermination et non pas les souhaits politiques du NPD de créer de beaux titres dans les journaux , avait déclaré Jason Kenney lors des débats en chambre.

Il avait ajouté qu’il avait discuté avec le maire de Calgary, Naheed Nenshi, qui ne lui avait fait aucune demande financière à ce sujet. Le 22 juin, il a écrit sur Twitter que les députés travaillent sans relâche pour aider les gens à faire leurs réclamations, et l'Alberta va rapidement étudier toute demande de la part de la Ville pour une aide réservée aux catastrophes afin de répondre à cet orage dévastateur.

En mai dernier, le gouvernement albertain a débloqué un Fonds d’aide pour les catastrophes naturelles de 147 millions de dollars pour aider les sinistrés de la région de Fort McMurray. Les dommages causés par les inondations y étaient estimés à près de 230 millions de dollars.

Avec des informations de Tahirih Foroozan et Dan McGarvey