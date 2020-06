Mort de Chantel Moore : une accusation de meurtre réclamée par des chefs autochtones

Les chefs de cette communauté autochtone ont produit une déclaration publique dans laquelle ils font cette réclamation.

L'oncle de Chantel Moore, Joe Martin, croit lui aussi en la nécessité de porter la cause devant les tribunaux.

Les Autochtones partout au Canada sont victimes de racisme systémique de la part de différents corps de police. Et quand il y a des enquêtes, il semble que ces enquêtes ne sont pas menées correctement. Comme s’ils [les enquêteurs] s’en balançaient. Alors c’est certain que nous avons peu de confiance dans ces processus , expose-t-il.

Selon la police d'Edmundston, un de ses agents s’est rendu au logement de Chantel Moore, le 4 juin, après la publication de messages sur les réseaux sociaux qui laissaient craindre pour son bien-être. Une fois sur place, selon la police municipale, l’agent a fait face à une femme armée d'un couteau et qui l’aurait menacé. L'agent a tiré sur elle.

Dans leur déclaration, les chefs de la Première Nation Tla-o-qui-aht affirment que personne ne devrait mourir lors d’une vérification de mieux-être. Ils réclament des explications complètes sur les faits.

Les chefs de la Première Nation Tla-o-qui-aht exigent la tenue d’une enquête indépendante et exhaustive. Ils proposent la création d’une équipe d’enquêteurs qui comprendrait des personnes approuvées ou nommées par leur communauté, ainsi que des représentants du bureau du commissaire aux plaintes contre la police en Colombie-Britannique et de la Gendarmerie royale du Canada.

Les chefs de la Première Nation Tla-o-qui-aht demandent aussi une enquête publique nationale qui se pencherait sur les causes de la brutalité policière contre les minorités au pays. Ils proposent que cette enquête mène à des mesures concrètes contre le racisme dans le système judiciaire.

Ils recommandent aussi, entre autres mesures, que tous les policiers qui interviennent auprès du public soient équipés d’une caméra corporelle et qu’ils soient obligés de s’en servir lors de leurs interventions.

Ottawa ne rejette pas l'idée d'une enquête publique

Un autre Autochtone au Nouveau-Brunswick, Rodney Levi, a été abattu par un agent de la Gendarmerie royale du Canada durant une intervention, le 12 juin. Rodney Levi était membre de la Première Nation de Metepenagiag, dans la région de Miramichi.

À l’heure actuelle, le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec mène l’enquête sur les actions des policiers lors de ces deux interventions. L’organisme doit déterminer si ces actions étaient conformes aux normes de maintien de l'ordre.

Le ministre des Services aux Autochtones du Canada, Marc Miller, estime inacceptable le fait que des personnes sont plus sujettes à l'usage de la force par les policiers à cause de leur race. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, ne ferme pas la porte à une révision de plus grande envergure à la suite de ces événements tragiques.

Ce n’est pas quelque chose qui a été rejeté. Sachez qu’en ce qui a trait aux incidents particuliers au Nouveau-Brunswick, l’enquête se fait par un groupe de la Sûreté du Québec, qui, oui, a été critiqué quant à son rôle, mais il y a un autre niveau de révision qu’on pourrait regarder pour voir à quel point on pourrait faire des changements qui affectent non seulement les incidents en tant que tel, mais le système dans sa totalité , a déclaré le ministre Marc Miller, mardi matin.

Il y a beaucoup de travail à accomplir à court terme, à moyen terme et à long terme pour faire une réforme, et il faut prendre de nombreuses décisions difficiles, a-t-il ajouté.