Réouverture des piscines et des parcs à jets d’eau à Vancouver

Des sauveteurs seront également déployés dans neuf plages, soit celles de la baie des Anglais (English Bay), Kitsilano, Sunset, Trout Lake, Spanish Banks, Jericho, Locarno, Second et Third.

Samedi, 10 parcs de jets d’eau rouvriront à travers la ville et d'ici le 13 juillet, les piscines publiques de Kitsilano, New Brighton, Second Beach et Maple Grove rouvriront aux nageurs.

En raison de la pandémie de COVID-19, les sauveteurs de Vancouver n’ont pas encore commencé à travailler. La police de Vancouver et la Garde côtière du Canada sont appelées à intervenir lors d'incidents sur les plages actuellement. Photo : Radio-Canada / Maryse Zeidler

Les vestiaires demeurent fermés. Les nageurs doivent donc arriver prêts à nager , selon un communiqué de la Commission des parcs de Vancouver.

L’accès aux piscines sera géré par un système de réservation en ligne et de rendez-vous en personne.

Des nouveaux protocoles d’hygiène conformes aux directives de la Société de sauvetage du Canada et de l’agence de sécurité et de santé au travail de la Colombie-Britannique, WorkSafeBC, seront en vigueur.