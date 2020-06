Des changements demandés au processus d’évacuation des gens du nord de la Saskatchewan

Cette recommandation se trouve dans un rapport publié après que les chercheurs eurent étudié la façon dont la province a géré l’évacuation des habitants de la communauté de Pelican Narrows, en 2017. Un feu de forêt avait alors forcé les autorités à prendre cette décision.

À l’époque, 3000 habitants ont été évacués vers Prince Albert, Saskatoon et Regina, alors que certaines familles n’ont pas été dirigées vers les mêmes établissements, selon les chercheurs.

La famille élargie, qui est la pierre angulaire des communautés nordiques, est en train d’être séparée en étant répartie dans différents endroits en raison de la manière dont la politique d’évacuation est mise en oeuvre , soutient un professeur d’anthropologie de l’Université de la Saskatchewan qui a participé à l’étude, Jim Waldram.

Si nous nous efforçons de créer un centre d’évacuation qui est approprié à la culture [des habitants du nord de la Saskatchewan], nous améliorerons le bien-être des personnes qui vivent une expérience très pénible , poursuit Jim Waldram.

Afin d’inciter la province à changer sa façon de faire, le rapport comprend une série de recommandations.

Outre la création d’un centre d’évacuation permanent dans le nord de la province, le groupe de chercheurs estime que le gouvernement devrait permettre aux membres des communautés de participer davantage aux discussions quant au processus d’évacuation en plus de fournir plus de ressources aux personnes évacuées lors de leur retour à la maison.

Le modèle est vraiment construit selon les attentes d’une communauté urbaine non autochtone du sud [de la Saskatchewan]. Jim Waldram, professeur d’anthropologie de l’Université de la Saskatchewan

En analysant une cinquantaine de témoignages de personnes évacuées, les chercheurs font aussi référence à la période des pensionnats autochtones, d’où le titre du rapport intitulé Like Residential Schools All Over Again (Tout comme les pensionnats autochtones, encore une fois).

Tous les habitants ont survécu à l’incendie de forêt et à l’évacuation, mais ils se souviennent de l’évacuation comme une expérience négative où ils avaient très peu de contrôle. Certains ont comparé l’expérience avec le fait d’être emmenés dans des pensionnats , peut-on lire dans le rapport.

Ce dernier est d’ailleurs le deuxième d’une série d’études à propos des évacuations en Saskatchewan mises sur pied en collaboration avec le Grand Conseil de Prince Albert.