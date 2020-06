Le parcours plus intime de Foresta Lumina rouvre mercredi

Pour rendre possible l'expérience, l’achalandage doit être réduit de 80%. 60 personnes pourront accéder au parcours toutes les trente minutes alors que l’an dernier, les groupes étaient formés de 300 personnes.

Hier, on a fait notre pratique générale. Je voulais voir le comportement des clients, comment les gens fonctionnaient avec la distanciation, les attroupements dans les sentiers. On a vraiment l’impression qu’on est seul dans les sentiers. C’est une super belle expérience , constate la directrice générale du parc de la Gorge de Coaticook, Caroline Sage.

La rentabilité ne sera toutefois pas au rendez-vous cette année.

Il faut se dire qu’on a tout le montage du spectacle. On l'enlève et on le remet chaque année. Et à cause de la distanciation, on va avoir besoin d’autant d’employés. Donc non, ce n’est pas rentable , précise Mme Sage.

Sans aide financière, on est déficitaire de 700 000 $ cette année, mais sans compter les aides financières. On est allé chercher de l’aide au niveau salarial.

L’équipe de gestion espère pouvoir réduire les pertes financières en accédant à d’autres formes d’aide gouvernementale.