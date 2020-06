Un comité du Sénat recommande le retour de Lynn Beyak

Le comité d'éthique du Sénat recommande la levée de la suspension de la sénatrice Lynn Beyak maintenant qu'elle a suivi une formation contre le racisme et s'est excusée d'avoir publié sur son site web des lettres désobligeantes sur les peuples autochtones.

Dans un rapport au Sénat, le comité affirme que Lynn Beyak a reconnu ses torts et qu'elle s'est engagée à changer après avoir suivi un programme de quatre jours pour se renseigner sur l'histoire autochtone et le rôle du Sénat dans la promotion des droits des minorités.

En conséquence, le comité affirme que l'Ontarienne a rempli les conditions fixées par le Sénat pour retourner à la Chambre haute.

Lynn Beyak avait été expulsée du caucus conservateur et avait ensuite été suspendue sans salaire en mai 2019 après avoir refusé de retirer les lettres offensantes de son site web.

Cette suspension a pris fin automatiquement lorsque le Parlement a été dissous pour les élections fédérales de l'automne dernier.

Mais le Sénat a voté en février pour la suspendre à nouveau, car, alors qu'elle s'était finalement excusée, elle n'avait toujours pas suivi de formation contre le racisme.

Lynn Beyak a suivi la formation en mai. Elle était dirigée par Jonathan Black-Branch, le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba, et comprenait sept instructeurs, dont certains étaient des Autochtones.

Le rapport du comité note qu'un seul cours n'est peut-être pas suffisant pour entraîner un changement de comportement ou d'attitude sur les questions autochtones.

Toutefois, selon l'évaluation de la conduite de Lynn Beyak pendant le cours faite par Jonathan Black-Branch, le comité a conclu qu'elle était engagée dans le processus requis, était disposée à apprendre et a effectivement appris .

Dans une lettre déposée plus tôt ce mois-ci au Sénat, Lynn Beyak s'est de nouveau excusée et a déclaré que le programme de lutte contre le racisme lui avait permis de mieux réaliser les effets néfastes causés par la publication des lettres.

Lettres racistes

Les lettres en question ont été publiées en réponse à un discours de 2017 dans lequel Lynn Beyak a fait valoir que les pensionnats autochtones avaient fait beaucoup de bien aux enfants autochtones, même si beaucoup ont subi des sévices physiques et sexuels et des milliers sont morts de maladie et de malnutrition.

Le responsable de l'éthique du Sénat, Pierre Legault, a conclu en mars 2019 que cinq des lettres en particulier avaient un contenu raciste, suggérant que les Autochtones sont des pleurnichards chroniques et paresseux qui évoquent la question des pensionnats pour obtenir de l'aide du gouvernement.

Lynn Beyak a refusé pendant près d'un an de supprimer les lettres, se présentant comme une championne de la liberté d'expression et une victime de la rectitude politique. Elles ont finalement été retirées de son site web par l'administration du Sénat.

Le comité d'éthique a estimé initialement que ses excuses étaient insuffisantes et que sa participation aux programmes éducatifs sur le racisme envers les peuples autochtones du Canada était incomplète.

Cette formation avait été fournie par la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario, qui l'avait interrompue après avoir conclu que Lynn Beyak n'avait aucun intérêt à confronter ses opinions sur les peuples autochtones.

Dans sa dernière lettre d'excuses, la sénatrice a déclaré qu'elle comprenait maintenant à quel point sa conduite était blessante et a exprimé sa gratitude envers le programme d'éducation organisé par le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba.

J'ai appris une dure leçon sur la compréhension et la compassion : même chez une personne qui arrive à s'élever au-delà des torts subis, la douleur et la méfiance ne s'atténuent pas nécessairement. Lynn Beyak, sénatrice