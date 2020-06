Le complexe aquatique de Sept-Îles n'ouvrira pas avant la fin août

La réouverture des piscines ainsi que des gyms et des plateaux sportifs intérieurs est autorisée depuis lundi. Toutefois, des bris de tuiles de céramique autour de la piscine forcent le report de l’ouverture des installations aquatiques, a expliqué le directeur général, Patrick Gwilliam, lors de la séance publique du conseil municipal, lundi soir.

Les tuiles de céramiques autour de la piscine brisent, lèvent et cassent et le dessous n’est tout simplement plus là, il y a beaucoup de choses sous investigation. La problématique est peu comprise , a-t-il affirmé.

Des experts ont été mandatés sur les lieux pour effectuer des réparations. La pandémie de COVID-19 a toutefois retardé les travaux qui doivent être réalisés.

Aussitôt que la COVID a permis que les spécialistes puissent venir nous voir, on les a fait venir immédiatement, explique Patrick Gwilliam.

Par ailleurs, l’ensemble du Centre socio-récréatif de Sept-Îles est toujours fermé en raison de la COVID-19, sauf pour les activités des terrains de jeux.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti