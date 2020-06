Police d'Ottawa : une motion pour lutter contre le racisme

La recommandation visait également à revoir les structures et les systèmes en place au Service de police d'Ottawa (SPO) pour le rendre plus équitable et inclusif.

Les membres demandent également de mettre de l'avant un système pour cerner les incidents associés à la discrimination.

Il faut élaborer ou mettre de l’avant un système pour cerner ces incidents, en faire le suivi et faire rapport à ce sujet afin de présenter les résultats au CSPO ( Commission de services policiers ) en faisant le point régulièrement sur le déploiement du Plan d’action sur l’équité, la diversité et l’inclusion , écrivent les membres de la Commission dans les demandes envoyées au chef de police.

Les membres demandent un système pour cerner les incidents associés à la discrimination à la SPO. Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

La Commission veut aussi que la politique sur le profilage racial soit modifiée. La politique sur le profilage racial du SPOService de police d'Ottawa doit être examinée et mise à jour, pour qu’elle corresponde aux pratiques exemplaires , écrivent les commissaires.

Le Service de police d'Ottawa doit aussi former un partenariat avec le Secrétariat de la lutte contre le racisme de la Ville d'Ottawa, mené par le conseiller Rawlson King.

Le chef de police, Peter Sloly, s'est engagé à réformer le service de police.

En mai, un détective de l’Unité des drogues du SPOService de police d'Ottawa a été suspendu dans le cadre d’une enquête interne à propos d’un mème qualifié de raciste et dégoûtant par le chef de police Sloly.

L'agent James Ramsay, âgé de 39 ans, a été suspendu avec salaire.

L’image ayant fait l’objet de l’enquête montre 13 membres du corps policier, la majorité d’entre eux appartenant à une minorité visible. Elle est accompagnée des mots Service de police d’Ottawa — Nous embauchons toujours… N’importe qui .

Le mème montre 13 policiers, principalement des hommes appartenant à des minorités visibles. Photo : CBC