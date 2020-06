Plus de 20 000 $ d’amendes liées à la COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Des agents provinciaux au Nouveau-Brunswick ont donné des amendes totalisant plus de 20 000 $ pour le non-respect de la Loi sur les mesures d’urgence, en avril et en mai.

Les données obtenues par CBC en vertu d’une demande d’accès à l’information comprennent la date des contraventions et la région où l’infraction a été commise. Mais elles ne précisent pas quels gestes répréhensibles ces personnes auraient commis pour se voir imposer, par exemple, une amende de 292,50 $.

Les infractions sont indiquées sur les contraventions, mais elles ne sont pas compilées à des fins de statistiques, explique une porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick.

Les données indiquent toutefois une concentration d’incidents près de la frontière du Québec et dans des collectivités rurales ayant une petite population, par exemple celles de Hoyt, Cornhill et McKees Mills.

Un exemple d'une contravention de 292,50 $ décernée à Keith Gagnon à Bas-Caraquet pour manquement présumé aux directives d'éloignement physique. Photo : Gracieuseté/Keith Gagnon

La Madawaska et le Restigouche en tête

Deux des plus grandes villes de la province, Moncton et Saint-Jean, n’ont été le théâtre que d’un incident chacune durant les deux mois. Aucune contravention du genre n’a été décernée dans trois comtés de l’ouest de la province, soit ceux de York (où se trouve Fredericton) et ceux de Carleton et de Victoria.

Les collectivités qui comptent le plus de contraventions se trouvent près du Québec. Il s’agit de Saint-Jacques (12) et de Campbellton (10). Le petit village de St. Martins occupe le troisième rang avec 5 contraventions, toutes décernées le 19 avril.

Les agents provinciaux ont décerné 70 contraventions. Seulement deux d’entre elles ont mené à une condamnation, les autres sont considérées comme étant non complétées . Les autorités expliquent que seulement deux amendes totalisant 585 $ ont été payées.

Ces données soulèvent des questions sur l’application des règles dans la province, notamment si elles sont appliquées également partout. Les chercheurs Alexander McClelland et Alex Luscombe dirigent un projet de recherche sur le maintien de l’ordre durant la pandémie.

Certaines communautés autochtones ont reçu un bon nombre de contraventions, tandis que dans les villes ce sont principalement des personnes pauvres ou sans-abri qui sont ciblées, souligne Alexander McClelland, professeur adjoint en criminologie à l’Université Carleton.

Alexander McClelland aimerait voir les autorités renoncer à ces contraventions partout au pays. Les gens connaissent mal les recours à leur disposition quand ils en reçoivent, explique-t-il.

Peu de données des services policiers

Les 70 contraventions décernées par des agents provinciaux ne comprennent pas celles produites par les services policiers. La plupart des services policiers ne précisent pas combien ils en ont donné, mais il expliquent que c’est une mesure de dernier recours.

La Gendarmerie royale du Canada souligne que les contraventions ne représentent qu’une partie de ses efforts auprès des collectivités.

Les services policiers de Saint-Jean, Fredericton, Grand-Sault et Bathurst ne précisent pas non plus combien ils en ont donné. Mais le chef de la police municipale de Bathurst, Ernie Boudreau, affirme qu’il s’agit de cas flagrants de personnes qui ne respectent pas les directives et qui mettent à risque la santé des autres.

Le service policier BNPP n’a donné aucune contravention du genre, selon son chef, Charles Comeau. Le service policier de Woodstock n’en signale qu’une seule pour sa part.

Le professeur adjoint Alexander McClelland recommande une plus grande transparence en la matière de la part des services policiers. Personne ne sait autrement si cette méthode d’intervention pour faire respecter l’éloignement physique est efficace, ajoute-t-il.

Avec les renseignements de Karissa Donkin, de CBC