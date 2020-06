Violent incendie à Drummondville

L’incendie est survenu à l’arrière d’une résidence unifamiliale de deux étages et menaçait de se propager dans une résidence avoisinante, fait savoir le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville par voie de communiqué.

L’incendie a nécessité l’intervention d’une quarantaine de pompiers et a pris plus de 2 h 30 pour être maîtrisé. La chaleur extrême et l’humidex ont occasionné le rappel d’une équipe de pompiers supplémentaire pour être en mesure de [faire la rotation] des équipes au combat plus souvent , explique-t-on par voie de communiqué.

Un animal a été trouvé à l’intérieur du brasier et pris en charge par les membres du Service d'Intervention d'Urgence Civile du Québec (SIUCQ) avant d’être transféré à la Société protectrice des animaux de Drummond.

Les dégâts sont estimés à près de 100 000 $.

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes du sinistre.