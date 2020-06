La Ville de Granby rend hommage à ses finissants

C’est comme un livre de finissants à ciel ouvert. Habituellement, on marque des petits mots dans le livre des finissants, on se passe ça entre étudiants. Là, c’est toute une communauté qui le fait ensemble , souligne M. Bonin

Ce qui est beau avec la COVID-19, c’est qu’en ce moment, on a des initiatives citoyennes qui sont très imaginatives. Pascal Bonin, maire de Granby

Le maire de Granby ne rejette pas l’idée de rendre cette initiative annuelle qui a coûté 10 000 $ à la Ville. Oui, ça pourrait devenir une façon de faire, une sorte de happening annuel , lance-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

De son côté, Jean-Olivier Grégoire-Fillion, coordonnateur à la vie culturelle et communautaire de Granby, pense que cette initiative peut être vue comme une façon de clore un chapitre comme il se doit dans la vie de ces jeunes.

On n’est pas en train d’effacer les peines qu’ils peuvent avoir ou leurs questionnements s’ils vont revoir ou non leurs amis. La fin du secondaire marque une séparation, alors ça peut être un baume sur cette situation malheureuse que la pandémie a créée , croit-il.

Les photos de ces finissants trôneront sur les lampadaires de la rue Principale pour une durée d’un mois, pour coïncider avec la fin des classes.

Rencontrées sur la rue Principale, quelques finissantes ont été surprises de s'apercevoir. Elles ne savaient pas que la récente prise de photos à leur école servirait à décorer le centre-ville.

Ce geste est super pour nous. Ça va redonner le sourire à beaucoup de finissants. Rosalie Dubé, finissante