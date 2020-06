La Cuisine collective de Matane ne déménagera pas

L’argent accumulé pour son déménagement servira à la mise aux normes et à l’agrandissement de l'édifice.

À terme, la Cuisine collective, qui est actuellement installée au 2e étage, déménagera dans la nouvelle partie. Les travaux devraient permettre de doubler la superficie du rez-de-chaussée, ce qui représente un ajout de 3000 pieds carrés.

L’ensemble du projet est évalué entre 700 000 $ et 800 000 $.

Le président de la Cuisine collective, André Morin, et sa directrice, Hélène Jolicoeur, ne sont pas peu fiers d'avoir enfin trouvé des locaux adéquats pour leur organisme.

Tous les jours les commissionnaires de la Cuisine doivent transporter la nourriture dans l'escalier extérieur puis dans celui intérieur pour monter à l'étage. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Une longue saga

La Cuisine, installée étroitement dans des locaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite, cherche à se reloger depuis quatre ans.

Dans un premier temps, l’organisme lorgnait un édifice sur le boulevard Dion. Un acheteur a alors déposé une offre plus généreuse.

Puis la Cuisine collective a travaillé sur un projet pour restaurer le bâtiment de l’ancienne ressourcerie La Co.Mode verte, situé au centre-ville de Matane.

Le bâtiment de l'ancienne ressourcerie, vide depuis 2018, coûterait trop cher à rénover. Photo : Radio-Canada

Évalué à 1,3 million de dollars, le projet s’est avéré trop coûteux et a été définitivement abandonné à la fin 2019. Grosso modo, au pied carré, c’était une fois et demi à deux fois ce que cela aurait coûté construire neuf , indique la directrice de la Cuisine, Hélène Jolicoeur.

La Cuisine collective avait déjà fait des approches auprès des Chevaliers de Colomb, mais le prix demandé pour le bâtiment, 300 000 $, leur était apparu trop élevé.

L’édifice devait être rénové, mais aussi adapté aux besoins de la Cuisine et de ses utilisateurs.

Les activités de la Cuisine collective de Matane Membre du regroupement des banques alimentaires, la Cuisine collective de Matane rejoint environ 150 personnes par mois dans ses locaux de Matane, mais aussi dans des ateliers de cuisine mensuels répartis sur l’ensemble du territoire de la Matanie.

Tous les vendredis, l’organisme sert environ 125 repas à 2 $ lors du Dîner de l’amitié.

Du dépannage alimentaire est aussi disponible.

L'organisme cuisine et transforme tous les aliments qu'on lui donne. Souvent, l'aide alimentaire se traduit par des dons de plats déjà préparés. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Conditions d'achat

Les administrateurs de la Cuisine sont toutefois revenus à la charge, au début de l’année, d’autant plus qu’entre-temps, ils avaient appris que le bâtiment ne pouvait être vendu qu’à un autre organisme de charité. C’est devenu une fin logique, autant pour eux que pour nous , relève Hélène Jolicoeur.

Une première offre a été déposée le 9 mars dernier.

Des pourparlers se sont engagés malgré le confinement, et l’offre d’achat finale a été acceptée en juin.

Parmi les conditions négociées, les Chevaliers de Colomb pourront occuper leurs locaux sans loyer tant et aussi longtemps qu’existera le Conseil 2884 des Chevaliers de Colomb de Matane. L’organisation pourra aussi occuper la salle communautaire pour ses activités.

La Cuisine collective s’est aussi engagée à respecter toutes les ententes déjà en cours avec les autres organismes communautaires qui utilisent les locaux, comme la Maison des familles, qui y organise son bingo. On cohabitait déjà avec tout le monde. Ça ne changera pas , souligne Mme Jolicoeur.

La Cuisine manque de place, ses locaux sont devenus trop petits. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

L’agrandissement, qui intégrera un bar portatif et une cuisine attenante à la salle déjà existante, facilitera d’ailleurs la tenue de toutes ces activités, dont les repas communautaires, les 5 à 7 ou les brunchs du dimanche.

Un choix logique

Le bâtiment, même s’il devra subir de lourds travaux, répond à des critères bien spécifiques recherchés par la Cuisine collective, dont sa localisation au centre-ville, un vaste espace de stationnement et un terrain qui pourra être mis à profit pour un jardin communautaire ou d’autres projets en lien avec la mission de l’organisme.

Si l’ancien édifice de la Co.Mode verte avait été choisi, le manque de stationnement aurait été un problème, relève le président de la Cuisine collective, André Morin.

La Cuisine offre chaque mois des ateliers afin que les gens puissent apprendre à cuisiner. Les gens en profitent aussi pour socialiser. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Durant les quatre ans où la Cuisine collective a tenté de se reloger, l’organisme a amassé les montants nécessaires dont elle a besoin pour réaliser la première phase de son projet. Elle a ainsi recueilli des subventions, des dons, ou des crédits discrétionnaires des députés. La MRC nous a donné 40 000 $ pour développer et il y en a d’autres. On avait les sous, sauf qu’on n’avait rien à acheter avec , commente M. Morin.

André Morin ajoute que l’argent destiné à l’aide alimentaire a toujours servi à l’aide alimentaire. Le financement des activités et celui de la relocalisation ont toujours été deux budgets séparés, renchérit Hélène Jolicoeur.

La directrice de la Cuisine collective de Matane, Hélène Jolicoeur Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le montage financier des travaux d’agrandissements reste à finaliser, précise Mme Jolicoeur. Pour la deuxième phase, il y a des choses pour lesquelles on attendait d’avoir une phase avant de présenter quoi que ce soit. On avait hâte d’avoir un projet concret avant de se remettre dans la planification, de lancer des perches, mais la planification est là, il reste certaines ficelles à attacher.

L’achat du bâtiment est un premier pas vers une consolidation sinon une augmentation de l’aide alimentaire en Matanie, assurent André Morin et Hélène Jolicoeur. À partir du moment, fait valoir M. Morin, où on a le titre de propriétaire, on vient de changer complètement d’attitude. On n’est plus en recherche, on est en développement. Développer des idées, se servir de nos idées pour améliorer nos services. On devient plus proactifs pour l’aide à la population.

L’agrandissement ouvrira aussi la porte à la participation aux ateliers de gens à mobilité réduite.

Tous les repas préparés pour l'aide alimentaire sont surgelés. Les participants aux ateliers de cuisine repartiront aussi avec des plats déjà prêts. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La capacité à récupérer des denrées périssables sera aussi améliorée. Déjà, la Cuisine collective traite, reconditionne et redonne 70 tonnes de nourriture par année. On en refuse. Notre objectif, c’est de nous rendre à 100 tonnes , indique André Morin.

Les deux parties devraient signer le contrat de vente dans les prochains jours.