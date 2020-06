Le télétravail peut accroître les risques de noyade

Le télétravail pourrait être l’un des facteurs déterminants de l’été 2020 parce qu’on peut dire aux enfants d’aller jouer dans la cour et là il ont accès [aux] plans d’eau. On parle des piscines, mais on peut aussi penser aux résidences secondaires où les gens ont un lac, un ruisseau, une rivière , s’inquiète son directeur général, Raynald Hawkins.

Selon Raynald Hawkins, une noyade est un événement silencieux qui dure entre 15 à 20 secondes. Il pense que certains employés qui font du télétravail pourraient être tentés d’apporter avec eux leur portable ou tablette tout en surveillant les enfants de temps en temps dans un cours d’eau. Vous aurez à peine le temps de répondre à un courriel que la noyade se produira , met-il en garde.

Selon la société de sauvetage, 40 % des noyades se produisent dans les rivières, 30 % dans les lacs et 15 % dans les piscines résidentielles. Ces piscines sont des endroits particulièrement à risque, selon Raynald Hawkins, à cause du grand nombre de parents qui sont toujours en télétravail.

Le directeur général de la Société de sauvetage du Québec fait également savoir que les noyades dans les milieux encadrés et surveillés représentent moins de 1 % de toutes les noyades à la grandeur du Québec.

30 noyades depuis le début de l’année

Jusqu'à maintenant, l’organisme estime à 30 le nombre de noyades survenues depuis le début de l'année 2020. C'est 10 de plus que l'an dernier. Raynald Hawkins nuance toutefois que ce chiffre comprend les huit motoneigistes français et leur guide qui ont perdu la vie au Lac-Saint-Jean en février dernier.

Ce lundi, un garçon de presque quatre ans s'est noyé dans la piscine d'une résidence de Charlesbourg, à Québec. En fin de semaine dernière, un homme de 36 ans a été retrouvé sans vie à la plage du parc national de la Yamaska à Roxton Pond, samedi après-midi.

Dimanche, au parc des Voltigeurs, à Drummondville, une femme a été sauvée in extremis de la noyade. Une histoire qui s’est bien terminée pour elle, comme le relate Véronique Charpentier, qui a été témoin de la scène. Elle était inerte, elle était molasse avec les lèvres bleues. On a eu peur , se souvient-elle.

La dame a rapidement été transportée sur la rive où des manoeuvres de réanimations ont été amorcées.

Avec les informations de Mélissa Fauteux