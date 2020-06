Une école francophone ouvrira ses portes à Duncan

Nicholas a 5 ans. Cette année marquera son entrée à la maternelle et c’est dans une toute nouvelle école qu’il apprendra son alphabet, entièrement en français.

C’est au-delà de mes espérances d’être capable de donner une éducation en français à mes enfants , assure Simon-Pierre Glaude, le père de Nicholas.

À Duncan, à mi-chemin entre Victoria et Nanaimo, les parents souhaitaient depuis longtemps pouvoir envoyer leurs enfants dans une école de langue française. Dès octobre 2019, les premières demandes ont été envoyées au Conseil scolaire francophone (CSF) et des prévisions ont été faites afin de permettre une ouverture dès septembre 2020.

Le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique estime qu’une douzaine d’élèves pourront débuter lors de cette première rentrée et si le nombre d’inscriptions augmente, il se peut que la direction soit aussi appelée à faire de l’enseignement.

On est très très flexible, on s'assure d'offrir le service et l'enseignement selon les inscriptions pour faire en sorte qu'on puisse grandir et que les frères et soeurs s'ajoutent après , indique le directeur du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , Michel St-Amant.

L'adresse de la nouvelle école n'est pas encore connue, mais les négociations pour des locaux vont bon train et le Conseil scolaire assure que les installations seront adéquates.

Les installations à ce moment-ci sont quand même attrayantes pour débuter une école , spécifie-t-il.

Les parents ont soumis une liste de critères au Conseil scolaire pour cette nouvelle école qui comprend l’accès à un gymnase, à un parc de jeux et le transport en autobus scolaire pour l’ensemble de la région.

Si la décision de la Cour Suprême n'est pas nécessairement liée avec la création de l'école francophone à Duncan, l'augmentation des fonds disponibles est la bienvenue.

On est en train de bâtir notre école et notre communauté autour de l'école et avec plus de fonds, ça va vraiment faire une différence pour nos enfants , soulignait la représentante des parents, Mary Dougherty, vendredi dernier.

Pour le père de Nicholas, Simon-Pierre, la création d’une école francophone va bien au-delà de l’éducation des enfants. Il s’agit aussi d’une plateforme de rencontre pour les francophones de la région, du départ d’une communauté plus solide.