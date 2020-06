Les camps de jour reprennent

La troupe des Fous du roi accueille des jeunes pour la première fois, malgré la pandémie. Les responsables y ont vu une occasion de reprendre le travail.

Plusieurs festivals ont été annulés cet été. On a beaucoup moins de contrats, donc on a décidé de se lancer cette année dans un camp de jour pour faire profiter les jeunes qui ne pourront pas nous voir cet été. On va passer l'été avec eux à faire du cirque et plein d'activités , indique la coordonnatrice et monitrice Stéphanie Tremblay.

Chaque enfant utilise toujours le même matériel pour éviter la propagation du coronavirus.

Chaque jeune a trois balles, une assiette chinoise. Je pense que ça a été le plus dur là-dedans d'avoir du matériel pour tous les jeunes, mais c'est super le fun parce qu'ils vont pouvoir en faire en même temps , ajoute Stéphanie Tremblay.

Ailleurs, au Lac-Pouce, les moniteurs sont en formation pour bien accueillir les quelque 250 jeunes qui se présenteront chaque semaine. Plusieurs mesures ont été mises en place, dont une aire de lavage de mains.

On s'est fait une station de lavage de mains collectif pour être capable à 20 de se laver les mains en même temps ou de remplir notre gourde et que ça ne prenne pas une éternité , explique le directeur du camp, Laval Dionne.

Le camp de jour du Lac-Pouce accueillera les jeunes dès lundi alors que les camps de jour de la Ville de Saguenay ouvriront le 6 juillet.

D’après le reportage de Gabrielle Morissette