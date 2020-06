D'autres appuis pour les drones militaires à la base de Bagotville

Une lettre en ce sens a été envoyée au député libéral fédéral d'Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, ainsi qu'au ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, au ministre des Transports, Marc Garneau, et au premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Elle est signée par le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, le maire d'Alma, Marc Asselin, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, le préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, André Paradis, le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, et le directeur général de la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL), Marc Moffatt. C'est d'ailleurs cette organisation qui a envoyé la lettre aux médias dans un communiqué de presse.

Les élus saguenéens et jeannois reçoivent également l'appui d'Aéro Montréal, un organisme qui représente la grappe aérospatiale au Québec.

Inquiets que la sélection du site soit orientée par un enjeu politique plutôt que stratégique pour l’industrie aérospatiale, les élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Aéro Montréal réitèrent que l’implantation de cette flotte de drones au sein de la base des Forces canadiennes Bagotville doit constituer une priorité absolue pour le gouvernement du Canada , ont-ils écrit.

Ils craignent, tout comme le faisait savoir la semaine dernière au Quotidien le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, qu'Ottawa n'envoie plutôt la future flotte de drones militaires dans une base du Nouveau-Brunswick, soit Gagetown. Les élus soutiennent qu'il serait naturel de l'implanter dans la région, car déjà Alma possède un Centre d'excellence sur les drones.

Grâce au Centre d’excellence sur les drones à Alma et à un espace aérien incomparable, la Base de Bagotville est la mieux placée pour accueillir ces investissements. Il serait incohérent que le fédéral ait créé les conditions gagnantes pour qu’une flotte de drones s’établisse ici pour finalement devoir repartir à zéro au Nouveau-Brunswick , a mentionné Alexis Brunelle-Duceppe dans la lettre.

Nous avons la chance d’avoir ici, au Québec, une main-d’oeuvre qualifiée de plus de 43 400 travailleurs, ainsi que des entreprises innovantes et performantes, a dit aussi Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. L’implantation d’une flotte de drones en sol québécois permettrait non seulement de faire rayonner l’expertise d’ici à l’échelle nationale et internationale, mais serait un message clair de l’engagement du gouvernement fédéral à l’endroit de l’industrie aérospatiale du Québec.