COVID-19 : 32 cas supplémentaires et au moins 5 restaurants fermés à Edmonton

Alors que dimanche, Edmonton avait dépassé Calgary pour son nombre de cas actifs, lundi, Calgary a repris le flambeau. La métropole compte maintenant 245 cas actifs, alors qu’Edmonton en compte 236.

Un décès supplémentaire s’est ajouté en début de semaine, portant le total à 153. Une nonagénaire qui habitait dans la maison de retraite Extendicare Hillcrest de Calgary est morte. Cela porte le nombre de décès dans cet établissement à 22 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs en Alberta le 22 juin. La province compte 542 cas actifs, dont 245 à Calgary et 236 à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marie Chabot-Johnson

Restaurants fermés

Au moins cinq restaurants d'Edmonton ont fermé leurs portes après que des membres du personnel ou des clients ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Greta Bar a fermé ses portes jeudi car le coronavirus a été décelé chez un client. Les restaurants The Pint et Earls Tin Palace sur l’avenue Jasper ainsi que MKT et Round 2 du Boulevard Gateway ont aussi fermé temporairement.

Sur Instagram, la direction du Greta Bar a déclaré que le 14 juin, un client porteur du virus s’était assis à une table avec plusieurs membres du personnel. Le restaurant a demandé à tous ses employés de se faire tester et exhorte les clients qui étaient là le 14 juin à faire de même.

Pour sa part, le restaurant The Pint a confirmé que deux employés à son adresse du centre-ville au 10125 109e Rue avaient obtenu un résultat positif à la COVID-19. Les employés ont travaillé pour la dernière fois le 13 juin.

Le restaurant Earls Tin Palace, situé à l'adresse 11830 sur l’avenue Jasper, a aussi annoncé sa fermeture samedi après qu'un employé a été déclaré positif à la COVID-19.

Le restaurant a déclaré qu'il avait travaillé avec des responsables de la santé publique et qu’il avait été autorisé à rouvrir dès mardi matin.

Dimanche, la brasserie MKT au 8101 Boulevard Gateway a annoncé qu’elle fermait après qu'un de ses employés asymptomatiques a été déclaré positif. Le restaurant a exigé que tous les employés soient testés.

Le restaurant Round 2, situé au 8130 Boulevard Gateway est également temporairement fermé. Sur Facebook, le restaurant a indiqué qu'une personne infectée par le virus était sur place le 12 juin.