Trump gèle les cartes vertes et de nombreux visas de travail jusqu'en 2021

Face à la destruction brutale de millions d'emplois en raison des mesures de confinement, le président républicain avait décidé il y a deux mois de suspendre pour 60 jours la délivrance des cartes vertes, qui offrent un statut de résident permanent aux États-Unis, sans toucher aux visas de travail temporaires.

Un nouveau décret prolongera cette pause jusqu'au 31 décembre et inclura cette fois plusieurs types de visas de travail, dont les H1-B très utilisés dans le secteur des hautes technologies, a annoncé un haut responsable.



Sont également concernés les visas H2B réservés aux travailleurs peu qualifiés (avec une exception pour les employés de l'industrie alimentaire), les visas J utilisés pour les étudiants-chercheurs ou les visas de transfert inter-compagnies qui servent pour certains contrats expatriés.



Selon ce responsable, cette pause devrait empêcher au moins 525 000 étrangers d'entrer sur le sol américain et réserver leurs emplois à des Américains.



La priorité du président, c'est de remettre les Américains au travail , a-t-il justifié.



Aux États-Unis, le taux de chômage de la population active a bondi à 13,3 % en mai, contre 3,5 % en février, en raison des mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus.



Cette dégradation du marché de l'emploi, la mort de 120 000 malades de la COVID-19, ainsi que des manifestations monstres contre les violences policières compliquent la campagne de Donald Trump, à la peine dans les sondages face à son rival démocrate Joe Biden.

Trump renoue avec ses précédents chevaux de bataille électoraux

Après un rassemblement décevant en Oklahoma en fin de semaine, M. Trump espère rebondir en utilisant les ressorts de sa campagne victorieuse de 2016 : la lutte contre l'immigration illégale.

Il se rendra mardi à Yuma, dans l'Arizona, pour marquer l'achèvement de 200 milles (320 kilomètres) du mur qu'il avait promis de construire à la frontière avec le Mexique.



En parallèle, il entend réformer le système d'immigration légale pour attirer les étrangers les plus qualifiés.



Outre le gel des visas annoncés lundi, il a ordonné à son administration de réfléchir à une réforme des visas H1-B pour qu'en 2021, ils soient attribués aux étrangers à qui les plus hauts salaires ont été promis et non plus par loterie.



Cela éliminera la compétition pour les Américains aux postes de débutants et nous aidera à attirer les meilleurs, les plus doués , a estimé le haut responsable.



Ces annonces ont immédiatement suscité des réactions aux antipodes. Le sénateur républicain Ted Cruz, un proche du président, a salué un acte important .