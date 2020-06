20 pompiers de Lévis combattront l'incendie de tourbière à Rivière-Ouelle

C’est catastrophique ce qui se passe là-bas , a affirmé le maire de Lévis, Gilles Lehouilier, en marge de la séance du conseil municipale, lundi soir.

Il souhaite réellement répondre positivement à cette demande des autorités gouvernementales .

Les 20 pompiers de Lévis sont déployés avec un véhicule autopompe et une remorque munie de diverses autres pompes , a précisé le maire.

L’incendie a déjà ravagé plus de 326 hectares, selon la SOPFEU.

La municipalité de Rivière-Ouelle confirme que 75 personnes ont été évacuées depuis samedi.

Un panache de fumée était visible à plusieurs kilomètres du feu au cours de la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Pour les 72 prochaines heures

Les pompiers s’alterneront sur des horaires de 12 heures, soit de 19 h à 7 h et de 7 h à 19 h. Le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Lévis analyse que ses effectifs seront sur place pour au moins les 72 prochaines heures .

On a un leadership sur la Rive-Sud. On veut être un grand frère. Ç'a été facile avec les autorisations des autorités de la Ville de prendre la décision d'aller à un peu plus de 1 h 15 de chez nous pour porter assistance , assure Luc de la Durantaye.

La Ville de Lévis n’aura pas à supporter les coûts de ce service d’entraide.

Il y a un échange budgétaire avec les autorités gouvernementales. On va être accommodant pour aider nos gens de Rivière-Ouelle. On est très fier de le faire , précise Gilles Lehouillier.

Des sapeurs de l’Ontario ont aussi annoncé qu’ils combattront l’incendie dès mardi.