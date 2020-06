Un nouveau CPE à Saint-Élie-de-Caxton en pleine nature?

C'est d'ailleurs la municipalité qui a annoncé lundi ce projet misant sur l'apprentissage en nature. Des parents demandent au ministère de la Famille d'y donner suite.

Au printemps 2019, on s'est regroupés, moi et des parents de Saint-Élie, qui avaient soit de la misère à trouver des places dans un milieu de garde ou qui avaient trouvé des places loin de la maison. On s'est dits que devant ce manque de places, il faudrait créer un nouveau milieu de garde à Saint-Élie , explique fièrement Geneviève Rajotte Sauriol qui fait partie du comité de parents.

En créant ce regroupement, les parents espèrent ainsi faire pression sur le ministère de la Famille afin qu'il leur alloue de nouveaux permis. Le comité citoyen a depuis rallié 250 appuis.

On pense que ce serait facilement réaliste d'avoir un CPECentre de la petite enfance d'environ 32 à 42 places dans le village, espère Alexis Hudon, un autre parent. D'autant plus que le CPE desservirait Saint-Élie, mais aussi les municipalités avoisinantes de Charette et de Saint-Mathieu.

Il y a beaucoup de jeunes familles pour un petit village. La population d'âge préscolaire qui pourrait aller dans un CPE est autour de 70 enfants. Alexis Hudon, membre du comité de parents

Le maire estime que le projet pourrait voir le jour.

Notre contribution se fait au niveau du terrain, mais aussi au niveau du financement de l'immeuble. On a deux ou trois endroits qui appartiennent à la municipalité, dont le terrain du parc qui est ici , ajoute le maire de la municipalité, Robert Gauthier.

Un nouveau CPE… mais en nature

En partenariat avec le CPE Le Pipandor, les instigateurs du projet misent sur une approche novatrice : la plateforme pédagogique Enfant Nature.

Développée par la coopérative du même nom, cette approche favorise le jeu libre et offre aux enfants un plus grand accès à la nature. Un modèle peu répandu dans la province, dont les bienfaits sont étudiés par des chercheurs du département des sciences de l'activité physique de l'UQTR.

Évidemment, d'être plus actif, d'explorer et d'être dans un environnement ouvert qui donne la possibilité de prendre des risques et de juger des risques, c'est un travail cognitif quand l'enfant décide de lui-même qu'il peut ou non grimper, qu'il puisse ou non glisser. Claude Dugas, professeur au département des sciences de l'activité physique, UQTR

Reste maintenant à voir si Saint-Élie-de-Caxton recevra l'aval du gouvernement lors du prochain appel de projets.

D’après les informations de Jacob Côté