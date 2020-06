Objectif 2021 pour le compostage en Matanie et en Haute-Gaspésie

Les citoyens de la Matanie et de la Haute-Gaspésie recevront leur bac à compost à l’automne 2021.

La construction de la plateforme de compostage, qui sera utilisée par les deux MRCMunicipalité régionale de comté , devrait démarrer au printemps prochain sur le site de l’écocentre de la Matanie.

Matane a déposé une demande de subvention au ministère de l’Environnement à l’automne 2019. La réponse devrait arriver cet automne.

La coordonnatrice à l’environnement et au développement durable à la Ville de Matane, Caroline Ratté, explique que le Ministère réévalue actuellement son programme pour le bonifier, ce qui expliquerait les délais.

Le programme actuel couvrirait entre 25 % et 30 % du montant total du projet évalué à 4 millions de dollars, précise Caroline Ratté.

Pour que le projet soit prêt à démarrer en 2021, la Ville n’attendra pas la réponse du ministère.

Les plans et devis seront préparés cet automne ce qui permettra de déposer une demande d’autorisation des travaux au ministère de l’Environnement.

La Ville souhaite être prête à lancer les appels d’offres dès qu’elle recevra l’aide gouvernementale.

Des projets sans lendemain

Si le choix du compostage s’est rapidement imposé dans plusieurs MRCMunicipalité régionale de comté et municipalités, Matane a emprunté un chemin plus tortueux pour y parvenir.

La Matanie a étudié différents projets de valorisation des matières organiques autre que le compostage.

Pendant quelques années, notamment, la Municipalité a longtemps rêvé d’un projet de production d’électricité à partir de la biomasse.

Ce projet, dont les balbutiements datent de 2013, n’a jamais pu voir le jour ni celui caressé avec l’usine de pâte Rayonier [NDLR : l'usine a été revendue depuis à Shippa].

Toutes les municipalités desservies sauf une

Au printemps 2019, la Ville de Matane a finalement donné un mandat à une firme d’ingénierie pour concevoir une plateforme de compostage, en évaluer les coûts et entreprendre les démarches administratives.

À l’automne, la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie s’est officiellement jointe au projet.

La plateforme desservira toutes les municipalités de la Haute-Gaspésie et toutes celles de la Matanie, sauf Saint-Léandre. Le village a opté pour un site de compostage communautaire auquel participeront les agriculteurs.

Un tas de compost (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le site près de l’écocentre demande un minimum d’aménagement. Pour nous, indique Caroline Ratté, c’est parfait. Il y a déjà sur place un chemin d’accès, une balance, un employé à la guérite. C’est éloigné aussi des citoyens, des maisons, donc pas de risque d’odeurs.

De plus, ajoute Mme Ratté, le site choisi dispose déjà d’une conduite jusqu’à l’usine de traitement des eaux usées afin de traiter l’eau de pluie.

Meilleures pratiques

La Ville distribuera un bac brun, mais aussi un bac de comptoir.

Les citoyens pourront y déposer tous les résidus alimentaires y compris la viande, les produits laitiers, la nourriture pour animaux et les résidus verts comme les feuilles mortes ou le gazon.

Tous les résidus alimentaires ne peuvent pas être compostés à la maison. Le compostage sur une plateforme permet de récupérer beaucoup plus de matières organiques. Photo : Getty Images

Par contre, relève Caroline Ratté, les citoyens devront être vigilants et ne pas déposer de plastique ou de verre dans leurs bacs à déchets organiques. Les petits autocollants sur les fruits et les légumes sont en plastique, donc on va demander aux citoyens de les retirer.

Comme de nombreuses municipalités expérimentent ce type de collecte depuis quelques années, Matane peut s’inspirer des meilleures pratiques, indique Caroline Ratté. C’est un avantage pour nous, c’est clair, autant au niveau de la sensibilisation, que des pratiques, que des manières de faire, des trucs à donner aux citoyens , fait valoir la responsable.

Le compost de la Matanie sera redistribué gratuitement aux citoyens. C’est d’ailleurs une des formules qui suscite le plus d’intérêt de la part des citoyens, relève Mme Ratté.

C’est, dit-elle, un incontournable pour nous vraiment. Ça se fait à Rimouski, contrairement à Métis-Matapédia, où ça ne se fait pas où le taux de participation est vraiment moindre qu’à Rimouski.

Le compost à distribuer sera réparti entre les deux MRCMunicipalité régionale de comté partenaires qui s’occuperont chacune de la redistribution.

Les surplus, s’il y en a, devraient rapidement trouver preneur. J’ai déjà des agriculteurs qui m’ont téléphoné pour savoir s’ils pouvaient en avoir. On est une région qui a besoin de matières fertilisantes , souligne la coordonnatrice au développement durable.

Caroline Ratté espère que les citoyens atteindront 50 % de l'objectif visé de récupération des matières organiques dès la première année de collecte. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La première collecte devrait être lancée à l’automne, ce qui est un bon moment d’après Caroline Ratté, puisque les gens vont pouvoir y mettre leurs résidus verts et apprivoiser leur bac brun sans odeurs désagréables. La collecte du bac brun se fera d’ailleurs chaque semaine durant la période estivale.

À terme, la Matanie et la Haute-Gaspésie pourraient détourner 3800 tonnes de matières organiques du site d’enfouissement. Caroline Ratté se donne cinq ans pour y parvenir et espère atteindre 50 % de cet objectif dès la première année.