À la recherche de 100 oiseaux pour les 100 ans de Nature Manitoba

Lancé par l’organisme à but non lucratif, le concours 100 oiseaux pour 100 ans regroupe des passionnés de nature. Le but est d’encourager les personnes vivant au Manitoba à explorer leur environnement direct, comme leurs jardins, ainsi que des recoins plus lointains de la province pour découvrir les oiseaux qui y vivent.

L’idée nous est venue l’an dernier, explique la coordonnatrice des communications de Nature Manitoba, Lynsay Perkins. Mais avec la COVID-19, c’est l’une des rares activités qu’il est possible de faire facilement pour fêter avec nous le centenaire de l’organisation , s’enthousiasme-t-elle. Plusieurs autres activités prévues par Nature Manitoba ont, en effet, dû être annulées.

Des oiseaux pour tous les niveaux

Sur son site Internet, Nature Manitoba a établi une liste pour débutants, une autre pour amateurs et une dernière pour des passionnés d’ornithologie. Chaque liste regroupe des oiseaux plus ou moins difficiles à trouver.

C’est une façon de se mettre au défi et d’apprendre des choses au sujet des oiseaux et des espaces naturels qui nous entourent , note-t-elle.

Les bernaches font partie des oiseaux faciles à trouver. Photo : Laurent Boursier

Néanmoins, pour arriver à repérer certains oiseaux, il faudra attendre certaines saisons ou encore voyager dans la province .

Certains qui se trouvent sur la liste la plus difficile se trouvent dans la partie nord de la province , explique Lynsay Perkins.

À l’inverse, la plupart des oiseaux qui sont sur la liste pour débutants peuvent se trouver en ville et dans le sud du Manitoba.

Et pour aider les curieux, Nature Manitoba propose de la documentation sur son site Internet pour permettre aux néophytes de savoir où trouver les oiseaux et comment les reconnaître.

Le bruant à ventre noir est une espèce menacée. Il migre et se reproduisent dans la zone d'Ellice-Archie et Spy Hill, où 230 espèces ont été comptées lors du recensement des oiseaux de 2015. Photo : Christian Artuso/Études d'oiseaux Canada

Un concours qui dure presque toute l’année

Le concours de Nature Manitoba doit durer probablement jusqu’en octobre , selon Lynsay Perkins.

Du fait de la migration et qu’on ne voit pas les mêmes oiseaux en été et en hiver, c’est un concours sur le long terme , dit-elle.

Grâce aux listes, les participants peuvent ainsi garder une trace des oiseaux qu’ils ont vus au cours de l’année. Ils peuvent aussi publier leurs photos sur Instagram avec le mot-clic #100birds100years.

Ils devront, ensuite, téléverser leurs listes avec les oiseaux qu’ils auront trouvés afin de gagner un des prix en jeu, assure Lynsay Perkins.