Les films cultes du Studio Ghibli arrivent sur Netflix Canada

En janvier dernier, Netflix avait annoncé la mise en ligne sur sa plateforme de diffusion en continu d’une vingtaine de films du Studio Ghibli dans tous les pays où l’entreprise est présente, sauf au Japon, aux États-Unis et au Canada.

«Le voyage de Chihiro», d'Hayao Miyazaki Photo : Studio Ghibli

Désormais, les fans canadiens et canadiennes des films de Hayao Miyazaki, mais aussi du cinéaste Isao Takahata, vont donc aussi pouvoir regarder 20 classiques, dont Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki, la petite sorcière (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Je peux entendre l'océan (1993), Pompoko (1994), Si tu tends l'oreille (1995), Princesse Mononoké (1997), Mes voisins les Yamada (1999), Le royaume des chats (2002), Le château ambulant (2004), Tales From Earthsea (2006), Ponyo : petite sirène (2008), Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010) et La colline aux coquelicots (2011).

Le conte de la princesse Kaguya et Souvenirs de Marnie, tous deux sortis en 2014, seront également proposés. Quant au film The Wind Rises, qui date de 2013, il sera ajouté sur Netflix le 1er août au Canada.