Une pétition s'oppose à l'octroi de pouvoirs supplémentaires aux inspecteurs de la STM

Plus de 14 000 personnes ont signé une pétition demandant au gouvernement du Québec de ne pas octroyer plus de pouvoirs aux inspecteurs de la Société de transport de Montréal (STM).

La STM souhaite accorder à ses 170 agents de sécurité des pouvoirs de constables spéciaux . Ainsi, ils auraient les mêmes pouvoirs que les policiers et pourraient, notamment :

donner une contravention ou faire remorquer un véhicule qui obstrue un arrêt ou une voie d’autobus;

autoriser les inspecteurs à arrêter toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et à les conduire à un poste de police;

intervenir auprès d'une personne soupçonnée de harcèlement;

accéder aux bases de données normalement réservées aux policiers (casiers judiciaires et mandats d’arrestation non exécutés).

Selon la société de transport, cela permettrait à la STM d'améliorer la fluidité des déplacements dans les voies réservées et aux débarcadères .

Le gouvernement du Québec doit toutefois autoriser ce changement de statut, et la STM attend une réponse à ce sujet depuis avril 2019.

Ace Baldwin, instigateur de la pétition et activiste communautaire, s'inquiète de la façon dont les inspecteurs de la STM pourraient exercer leurs nouveaux pouvoirs. Il craint notamment les incidents de profilage racial.

Nous ne voulons vraiment pas voir des gens sortir du métro menottés , a-t-il déclaré à CBC, citant un incident de mars 2019 au cours duquel deux inspecteurs de la STM avaient utilisé leurs matraques contre un jeune Noir, Juliano Gray, pour ne pas avoir eu un titre de transport valide en sa possession.

Le Centre de recherche-action sur les relations raciales avait alors réclamé une enquête, jugeant qu'il y avait eu recours excessif à la force par les inspecteurs. La STM a jugé qu’aucune faute n’avait été commise par ceux-ci.

L’ajout de pouvoirs supplémentaires aux inspecteurs de la STM préoccupe particulièrement M. Baldwin après qu'un récent rapport eut conclu que les Noirs, les Autochtones et les jeunes Arabes sont particulièrement victimes de biais systémiques liés à l’appartenance raciale par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La STM précise que la demande de changement de statut des inspecteurs n’entraînera pas et ne vise pas un changement dans les équipements utilisés par ceux-ci. En aucun temps, la STM ne désire que ses inspecteurs soient équipés d’armes à feu , peut-on lire dans un communiqué publié en 2019, demandant au gouvernement d’accélérer le processus de changement de statut.

Davantage de surveillance du travail des inspecteurs?

En devenant des constables spéciaux, les inspecteurs de la STM seraient assujettis à la Loi sur la police et soumis à l'autorité du commissaire à la déontologie policière. Ce changement permettrait aussi au Bureau d'enquête indépendante (BEI) de se saisir d'enquêtes, le cas échéant.

Alain Babineau, avocat en droits civiques, ancien officier de la GRC et conseiller du Centre de recherche-action sur les relations raciales, a déclaré à CBC qu’il serait heureux de voir une surveillance accrue du travail des inspecteurs.

Ce que je vois, c'est une occasion d’avoir enfin un peu de contrôle indépendant sur un groupe de personnes qui, très franchement, au fil des ans, sont tombées entre les mailles du filet. Le public a des recours très minimes [contre les inspecteurs de la STM] , affirme M. Babineau.

Le syndicat représentant les inspecteurs de la STM souhaite aussi obtenir ce changement de statut, pour que les inspecteurs soient tenus responsables de leurs actions .