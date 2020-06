À Tuktoyaktuk, des héritiers d'Eddie Gruben se disputent la succession d'une maison

Le petit-fils d’Eddie Gruben, Justin Gruben, allègue devant la justice avoir hérité de la maison en bois de cinq chambres de son père, James. Par contre, les filles d'Eddie Gruben affirment que la maison a été léguée à l'une d'entre elles, Edith Lugt (Tootsie).

L'entrepreneur qui avait 12 enfants et 41 petits-enfants est décédé en juin 2016.

La maison est évaluée à environ 450 000 $ dans la déclaration déposée par Justin Gruben. Ce dernier avance que son père, James Gruben, a payé l'entretien, les services publics et d'autres dépenses associés à la maison pendant plus de 10 ans, dont plus de 200 000 $ en rénovation.

James Gruben, actionnaire majoritaire de l’entreprise E. Gruben's Transport, a été tué dans un accident de la route en 2001. Dans sa demande, Justin raconte que son père a élevé sa famille dans cette maison pendant 23 ans et que son grand-père, avant les années 1990, vivait dans une autre maison construite sur le même terrain à Tuktoyaktuk.

Tuktoyaktuk compte un peu plus de 950 habitants, selon le Bureau de la statistique des T.N.-O. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Au début des années 1990, Eddie et James auraient conclu un accord verbal pour s’échanger les maisons, selon les dires de Justin. Russell Newmark, qui a longtemps été le PDG de la société E. Gruben's Transport, a confirmé ses propos dans une déclaration sous serment du 17 juin. Il se souvient que le grand-père septuagénaire à l’époque voulait un endroit plus calme où demeurer.

Plusieurs fois au début des années 1990, Eddie m'a dit qu'il ne pouvait pas contrôler les personnes qui entraient et sortaient de la maison et qu'il voulait déménager dans une maison plus petite , a déclaré Russel Newmark dans son affidavit.

M. Newmark dit entretenir une relation personnelle étroite avec tous les membres de la famille Gruben. Les filles contestent ce lien, arguant qu’il n'a jamais été proche d'autres membres de la famille que leur père et leur frère et qu’il n'a jamais participé à des discussions sur les affaires familiales personnelles.

La compagnie familiale Gruben a participé à la construction de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Par ailleurs, les filles d’Eddie Gruben estiment que leur neveu ne séjourne quasi plus dans cette maison depuis qu’il a déménagé à Edmonton au début des années 2000. De plus, l’homme ne passe pas plus de six semaines chaque été à Tuktoyaktuk. Et quand il y est, Justin reste principalement dans un pavillon de pêche qu'il possède à environ 35 kilomètres de là.

Vendredi, un avocat de Justin Gruben a fait valoir que son client devrait se voir accorder une occupation temporaire de la maison pour assurer son maintien pendant que le différend se déroule devant les tribunaux.

Le juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, Andrew Mahar, a déclaré qu'il était plus logique de permettre à Edith Lugt et à sa famille d'occuper la maison jusqu'à ce que le procès soit réglé, affirmant que ce serait un énorme avantage pour elle. Cependant, le juge Mahar a changé d'avis après que l'avocat de Justin Gruben a souligné que les sœurs n'avaient fait aucune demande officielle d'occupation temporaire de la maison. Cette demande devrait être entendue le 3 juillet.

D'après des informations de Richard Gleeson