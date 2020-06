Certaines municipalités du Nord de l'Ontario reprennent les réunions en personne

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les conseils municipaux avaient dû trouver des moyens pour se rencontrer à distance.

Or, les villes de Kapuskasing et de Hearst, notamment, ont décidé de revenir à des rencontres en personne après avoir tenu plusieurs réunions par vidéoconférence ou par téléphone.

Kapuskasing dans une salle plus grande

On aime être face à face, pour être capable de mieux s'exprimer. Et les discussions sont plus en détail. Dave Plourde, maire de Kapuskasing

À Kapuskasing, les réunions sont maintenant tenues dans l'auditorium du Centre civique pour assurer la distanciation physique entre les conseillers et le personnel.

Le maire de Kapuskasing, Dave Plourde. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

À Hearst, avec une distanciation

Les conseillers municipaux de Hearst, eux, se sont réunis dans leur salle habituelle, mais les bureaux ont été éloignés l'un de l’autre.

Seulement cinq personnes se trouvaient dans la salle du conseil auparavant, tandis que certains conseillers devaient participer par téléphone.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, lors d'une réunion de conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

C'est pas mal plus officiel quand nous sommes tous face à face pour discuter que par téléphone , affirme le maire Roger Sigouin.

Rivière des Français garde le virtuel

Mais la salle du conseil municipal de la municipalité de la Rivière des Français est trop petite pour assurer la distanciation.

Depuis la semaine dernière, le conseil utilise l’application Zoom pour ses rencontres après avoir utilisé des systèmes audio auparavant.

La mairesse de la municipalité, Gisèle Pageau, admet qu’il manque le contact humain avec les réunions à distance.

Mais, un des avantages est que le nouveau système aura permis d’offrir les réunions en ligne pour le public, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Il y avait de deux à dix personnes qui venaient à nos réunions. Maintenant, on voit qu'il y a au-dessus de 400 personnes qui regardent à un moment ou l'autre. Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français

Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le directeur général de l'Association française des municipalités de l'Ontario (AFMO), Marc Chénier, comprend la décision des conseils de revenir à des rencontres en personne, mais son organisme préfère que les municipalités conservent le modèle à distance pour le moment.

Je pense que les politiciens ou politiciennes ont la possibilité de faire valoir ce que le gouvernement tente de faire, c'est-à-dire de contrôler la pandémie. Et la seule façon qu’on pourra le faire, c’est en respectant les règles de distanciation et en respectant le télétravail et en continuant de cette façon-là encore pour un certain temps , affirme-t-il.

Les maires de Hearst et de Kapuskasing soulignent que des réunions de comités sont toujours tenues à distance par les élus.