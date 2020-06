Deux millions de kilomètres pour le Grand défi Pierre Lavoie

Le grand total final est de 2 057 136 kilomètres. Ils ont été amassés par plus de 67 000 participants du Québec, du Canada et même ailleurs sur la planète.

Comme le traditionnel 1000 kilomètres a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, une nouvelle formule a été développée. À l'aide d'une application mobile, les participants inscrivaient les kilomètres qu'ils parcouraient à la marche, à la course ou à vélo de vendredi à dimanche.

L'application pouvait calculer la distance parcourue en temps réel, où les kilomètres pouvaient être inscrits manuellement par la suite. Il était d'ailleurs possible de le faire jusqu'à 17 h lundi, ce qui a permis d'atteindre le total en cours d'après-midi.

Voilà, c'est atteint, deux millions de kilomètres. Sincèrement, on est vraiment fier. On ne s'attendait pas à ça du tout. Merci à tous les Québécois, vous me rendez fier. L'équipe du Grand défi, on travaille fort, on travaille pour les bonnes raisons. Rapidement, on a réussi à créer quelque chose d'unique qui nous réunissait tous ensemble , a fait savoir Pierre Lavoie, dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l'événement.

Pierre Lavoie a annoncé le retour de l'événement pour l'an prochain. Photo : Capture d'écran

Le départ du défi virtuel avait été donné vendredi à La Baie, alors que Pierre Lavoie avait roulé en compagnie des ministres Andrée Laforest et François Bonnardel ainsi que de la mairesse de Saguenay, Josée Néron. Pierre Lavoie a roulé jusqu'à Montréal, étant rejoint par d'autres personnalités, dont notamment le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.