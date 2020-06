L’Université d’Ottawa crée un nouveau cours pour venir en aide aux aînés

Intitulé Engagement humanitaire en temps de pandémie de la COVID 19 et pensée critique, le cours est inspiré d’un projet semblable de l’Université de Montréal et sera offert à l’ensemble des étudiants de la Faculté des sciences sociales.

Pendant quatre semaines consécutives, les étudiants inscrits devront faire du bénévolat auprès d’un service pour personnes âgées, soit pour un total de 96 heures en un mois.

Les stages se dérouleront dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

C’est une plus-value évidemment à notre équipe, à l'organisation et à nos clients , affirme Caroline Slater, cheffe par intérim du service des bénévoles du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Caroline Slater, cheffe par intérim du service des bénévoles du CISSS de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Pour être accepté, le nouveau cours a dû passer par un processus d’évaluation des risques. Les étudiants resteront dans le même établissement d’accueil pour la durée complète du stage, qui débutera au mois de juillet.

Il vont pouvoir contribuer à venir briser l’isolement que nos aînés vivent en ce moment dans le contexte [...] de pandémie , explique Mme Slater.

On est toujours en mode recrutement. Caroline Slater, cheffe par intérim du service des bénévoles du CISSS de l'Outaouais

« C’est le genre d’expérience qu’on devrait offrir plus souvent »

Selon la doyenne de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, Victoria Barham, il s’agit d’une initiative originale dont nous sommes très fiers, car c’est une façon pour nous de contribuer à aider notre communauté pendant une période difficile .

Victoria Barham est doyenne de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Le professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa et responsable du microprogramme Études sur le vieillissement, Jean-Martin Deslauriers, dit avoir été interpellé par la situation des aînés pendant la pandémie.

Notre principal but sera d’offrir des bras, des oreilles et des sourires à nos aînés. Nous souhaitons aussi accompagner nos étudiants dans une réflexion sur la place réservée à nos aînés au sein de notre société et les services que nous leur offrons à chaque étape de leur parcours , indique-t-il.

Selon le professeur, les étudiants seront affectés à des tâches comme le service des repas et l’organisation d'activités de loisirs — ou encore, ils pourraient avoir à simplement socialiser avec les personnes âgées.

Jean-Martin Deslauriers, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa et responsable du microprogramme « Études sur le vieillissement ». Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

En plus de l'engagement bénévole, les étudiants participeront à un séminaire hebdomadaire afin d’analyser les choix de société de façon critique.

L’Université d'Ottawa est en période de recrutement pour ce programme. Elle a pour objectif de placer 20 étudiants sur le terrain.

Les premiers échos sont vraiment favorables, parce que, justement, on offre une expérience à la fois terrain, mais aussi avec une réflexion théorique de niveau universitaire qui permet d’intégrer les apprentissages faits sur le terrain , explique M. Deslauriers.

C’est une équipe composée de quatre professeurs qui offrira le cours pendant le mois de juillet. Pour suivre la formation, les étudiants devront se soumettre à une vérification d'antécédents judiciaires.

M. Deslauriers souhaite également que les étudiants qui s’inscrivent au programme, au contact d’aînés, puissent prendre goût à ce travail-là et décide de travailler dans ce domaine .

On espère vraiment qu'on sera capables de l’offrir de nouveau cet automne , dit la doyenne Barham. Elle souhaite également que les stages puissent avoir lieu dans des établissements d’Ottawa.

Avec les informations de Laurie Trudel