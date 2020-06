Plusieurs bâtiments de l’IUCPQ vulnérables en cas de séisme majeur

Une étude réalisée par la firme BPR en 2017 et dont Radio-Canada a obtenu copie révèle que plusieurs bâtiments de l’IUCPQ présentent un indice de priorité sismique (IPS) supérieur à 30, un seuil considéré comme étant potentiellement dangereux par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

C’est notamment le cas du bâtiment d’origine du Pavillon Central Sud - C2, dont la construction remonte aux années 1950 et qui présente un IPS de 58.6.

Au moment où l’étude de BPR a été réalisée, les pavillons Notre-Dame - D3 (1930) et Laval Sud - L7 (1924) affichaient respectivement un indice de priorité sismique de 51.5 et de 48.4.

Les cinq pavillons de l'IUCPQ présentant les indices de priorité sismique les plus élevés

Le rapport sismique commandé par l’IUCPQ s’inscrivait dans le cadre de son Plan directeur de maintien des actifs, qui permet à l’établissement de planifier les travaux à effectuer en fonction des priorités établies à partir d’études et d’analyses.

L’IUCPQ assure que les patients et le personnel qui occupent les pavillons ayant les IPS les plus élevés ne courent aucun danger. En cas de séisme majeur, les bâtiments vulnérables résisteraient suffisamment longtemps pour permettre d’évacuer leurs occupants en toute sécurité.

Le directeur des services techniques de l’IUCPQ, Denis Potvin, rappelle que ces pavillons se sont bien comportés lors du tremblement de terre du 25 novembre 1988, qui n’avait provoqué aucun bris important.

S'il y avait un séisme de très grande amplitude, je n'ai aucune étude qui me dit qu'il y a un risque d'effondrement. Donc, la sécurité de la clientèle, des occupants, à cet égard-là, serait assurée, sauf qu'on pourrait se retrouver dans une situation où le bâtiment ne serait plus utilisable parce qu'il aurait subi des déformations , explique M. Potvin en entrevue à Radio-Canada.

Le directeur des services techniques précise qu’on n’offre aucun soin hospitalier dans les pavillons jugés les plus à risque. En cas de séisme et de bris irréversible, les activités qu’on y mène pourraient être rapidement transférées ailleurs.

Les soins ambulatoires et les bureaux de consultation, ça se déplace beaucoup plus facilement qu’un bloc opératoire ou une unité de soins , fait valoir Denis Potvin.

Perdre les bâtiments [plus vulnérables] et les fonctions qui sont là [...] ça serait dommage, on ne veut pas en arriver là, mais ça ne compromet pas la capacité de l'organisation à assurer sa mission de soins auprès de la population.

Denis Potvin, directeur des services techniques de l’IUCPQ