Le port du masque est peu répandu à Gaspé

Il n'y a pas d'étude sur le port du masque dans la région, mais en circulant dans les épiceries et magasins à grande surface de Gaspé, il est facile de constater qu'il est davantage l'exception que la règle.

Une situation qui surprend Marucia Lamy et Guillaume Marteau, deux touristes de Montréal qui font le tour de la Gaspésie.

Pour ces deux touristes de Montréal, il va de soi de porter un masque. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Nous, ça nous a un peu étonnés parce que depuis le début du séjour, c'est comme si on avait un peu oublié la COVID. C'est comme si les gens se sentent un peu moins affectés , constatent-ils. Nous, on habite Mont-Royal et quand on sort dans la rue, on a l'impression de voir plus de personnes avec des masques que sans masque.

Pour protéger ses clients et ses employés, Jean-François Gavioli, propriétaire d'un commerce d'alimentation, a décidé d'imposer le port du masque dans ses installations.

Je pense que ça devrait être dans tous les commerces, même dans les supermarchés où c'est vraiment impossible d'être toujours à deux mètres , estime-t-il.

Jean-François Gavioli, propriétaire du Marché des saveurs gaspésiennes Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le port du masque n'est pas obligatoire dans la province, mais une vingtaine de médecins et spécialistes réclament que Québec l'impose pour les 12 ans et plus. Ils affirment que 80 % de la population doit le porter pour que la mesure soit efficace.

La Direction nationale de santé publique préfèreconseiller fortement le port du masque et évaluer combien de Québécois l'adopteront avant de le rendre obligatoire, s'il y a lieu.

Il faut dire que la Gaspésie compte 187 cas déclarés de COVID-19 depuis le début de la pandémie, et que la majorité des personnes qui ont contracté le virus sont guéries de la maladie. Mais, le risque n’est pas inexistant pour autant.

Selon certains, il faudrait imposer le port du masque, au moins dans les marchés où la distanciation est difficile. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

On peut avoir une phase asymptomatique avant de développer des symptômes , rappelle le docteur Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Donc c'est sûr que si collectivement on prend l'habitude au cours de l'été de porter le masque en tout temps, quand la deuxième vague va vouloir arriver, on va lui couper les jambes.

La santé publique le répète, le port du masque est complémentaire aux mesures que sont la distanciation physique et le lavage des mains.

D’après le reportage de Martin Toulgoat