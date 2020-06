Une nouvelle ressource en ligne pour le logement à Rouyn-Noranda

La Concertation logement et habitation de Rouyn-Noranda a mis sur pied une nouvelle initiative pour accompagner les locataires et les propriétaires.

Le nouveau site web, Ressources logement Rouyn-Noranda  (Nouvelle fenêtre) , se veut une plateforme destinée à aider la population aux prises avec différents enjeux liés au logement.

On s’est dit que ce serait intéressant de vulgariser un peu différentes situations par des mises en situation et de mettre des exemples de comment on pourrait régler le problème , affirme la directrice de Ville et villages en santé Rouyn-Noranda et coordonnatrice de la Concertation logement et habitation Rouyn-Noranda, Dominique Morin.

Pour l’instant, quatre problématiques sont mises de l’avant sur le site web : les enjeux de voisinage, le paiement du loyer, l’état du logement et la sécurité.

Le site web comprend présentement quatre onglets, mais pourrait être bonifié en fonction des besoins des locataires et des propriétaires. Photo : Capture d'écran

La Concertation logement et habitation de Rouyn-Noranda souhaite également informer la population des différentes ressources, notamment communautaires, qui existent dans la région.

Notre tissu social est bien soutenu par la présence des organismes du territoire, donc on s’est dit qu’on aurait une belle occasion de faire valoir ce qui existe comme ressources communautaires, parce qu’on se rend compte qu’elles sont encore méconnues , ajoute Mme Morin.

À terme, cette ressource est destinée à se bonifier en fonction des besoins des locataires et des propriétaires.