Plus d’inspecteurs pour veiller au bien-être des animaux que celui des aînés

Pour surveiller les 1750 résidences pour aînés (RPA) du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) y consacre 4 inspecteurs localisés à Montréal et 3 à Québec. À titre de comparaison, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) compte sur 18 inspecteurs dédiés au dossier du bien-être animal.

On traite mieux les petits animaux que nos personnes âgées. Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique du Québec

Même les cafétérias des résidences pour aînés sont plus souvent inspectées que les résidences elles-mêmes. Aux trois ans, contre quatre ans pour les RPA.

Le minimum devrait être une inspection par année , selon le président du SFPQ Christian Daigle.

Notre compilation de centaines de rapports d'inspections menées en 2019 révèle que la quasi-totalité des résidences présente des non-conformités.

En moyenne, chaque RPA ne respecte pas sept articles de la réglementation provinciale.

C'est effarant et très inquiétant. Tout est en place, dans certains lieux, pour que d'autres tragédies surviennent. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas un meilleur suivi, qu'on ne tire pas plus l'oreille des propriétaires de ces lieux , ajoute Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades.

Le ministère est préoccupé par la santé et la sécurité des personnes âgées qui demeurent en résidence privée pour aînés. [...] Au besoin, la fréquence de ces visites peut être rehaussée si la situation le justifie , explique pour sa part Marie-Claude Lacasse, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le MSSS affirme que les constats de non-conformités donnent lieu à des « suivis étroits » afin « que des correctifs [soient] mis en place ».

Dans des cas exceptionnels de non-conformité, la certification peut être retirée à une RPA , explique le ministère. Toutefois, cela est une option de dernier recours. Nous privilégions la collaboration avec les exploitants des résidences.

Les propriétaires blâment le roulement de personnel

Le président du Regroupement québécois des résidences privées pour aînés, Yves Desjardins, explique que le manque de préposés et leur remplacement fréquent créent des difficultés pour tenir à jour les dossiers.

Il précise que certaines non-conformités sont « anodines », mais reconnaît que la bonne administration des médicaments est « non négociable ». Il insiste aussi sur la connaissance par le personnel du plan de sécurité incendie, « après ce qu'il s'est passé à L'Isle-Verte », où 32 aînés sont morts par le feu en 2014.

Yves Desjardins serait « très ouvert » à ce qu'il y a plus d'inspections dans les RPA.

À titre de comparaison, en bien-être animal, il y a environ 5000 inspections par année.

Au ministère de la Santé, le petit groupe de sept inspecteurs a aussi pour mandat d'inspecter les centres de thérapie de dépendance et ils sont parfois même réquisitionnés en inspection du tabac.

Le MSSS précise que ses 28 autres inspecteurs pourraient prêter main-forte dans les RPA, au besoin. Ceux-ci se consacrent toutefois à faire respecter la réglementation sur le tabac, le cannabis, les salons de bronzage, les salons funéraires et les laboratoires d'orthèse-prothèse.

« Il n’y a pas d’inspections en CHSLD », reconnaît le ministère

Les évaluations dans les CHSLD se font toujours le jour, du lundi au vendredi, au risque de manquer les moments où le roulement de personnel est le plus criant. Photo : Radio-Canada

Tous les trois ans, les centres d'hébergement et de soins de longue durée doivent faire l'objet d'une visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie , mais il ne s'agit pas de véritables inspections, reconnaît le ministère.

Ces visites surprises sont davantage des observations et ne sont pas menées par des inspecteurs au pouvoir coercitif qui peuvent remettre des avis de non-conformité.

Les deux évaluateurs, un fonctionnaire et un représentant de comités d'usagers, se contentent de formuler des « recommandations, le cas échéant », explique le MSSS. L'établissement peut être amené à présenter un plan d’amélioration.

Selon une compilation du Journal de Montréal, la moitié des CHSLD n'ont pas été visités dans les trois dernières années, comme requis.

Pas d'évaluations aux pires moments

Un évaluateur nous a confié que lui et ses collègues visitent toujours les CHSLD durant le jour, du lundi au vendredi. Plusieurs sources ont corroboré cette information.

Or, on sait que le manque de personnel est plus criant le soir, la nuit et la fin de semaine, donc le portrait n'est pas adéquat , dénonce Patricia M Gagné, Directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers.

Nous concentrons donc notre présence aux moments favorisant le plus les échanges avec les résidents, les familles, les membres du comité des résidents, les gestionnaires et les intervenants , justifie le porte-parole du ministère de la Santé, Robert Maranda.

Avec le nouveau projet de loi 56, la ministre des Aînés Marguerite Blais propose de s'octroyer le pouvoir de déclencher des inspections dans toutes les ressources d'hébergement pour les clientèles vulnérables.

Au début de la pandémie, le ministère de la Santé a cessé les visites d’évaluation pour les remplacer par des visites de vigie et d’observation qui ont débuté le 14 avril dans les CHSLD et les RPA.

L'objectif était d'évaluer rapidement la prévention et le contrôle des infections, ainsi que l'organisation des soins.

100 % des résidences ont été visitées, parfois la fin de semaine. Selon nos informations, les évaluateurs avaient la consigne de passer moins d'une heure dans chaque établissement.

Ces visites n'ont pas donné lieu à des rapports. Les observations sont discutées avec les établissements , précise le ministère de la Santé.

Le MSSS rappelle que les résidences pour aînés doivent aussi recevoir une certification, tous les quatre ans, d'Agrément Canada.

Les évaluateurs de cet organisme indépendant peuvent passer plusieurs jours dans un établissement et demandent de fournir de documents des mois d'avance.

Les municipalités, les services incendie, la Régie du bâtiment ou même les ordres professionnels sont aussi habilités à inspecter les milieux de vie pour aînés.