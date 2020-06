Après 14 ans, Apple abandonne les processeurs Intel

Pour sa 31e année, l’événement consacré aux logiciels et aux applications de la marque à la pomme s’est déroulé entièrement en ligne, gratuitement, avec le défi de rassembler virtuellement près de 23 millions de développeurs et développeuses.

Le congrès s’est ouvert comme d’habitude sur la Keynote, une présentation d’environ deux heures où Apple annonce ce qui se trame pour les prochaines années.

Voici les grandes lignes de la conférence.

1. Abandon des processeurs Intel pour des puces Apple Silicon

C’est réellement un jour historique pour le Mac , a affirmé le PDG de l’entreprise, Tim Cook, vers la fin de la présentation.

Le Mac a connu trois transitions majeures dans son histoire : le passage [aux processeurs] Power PC, la transition à Mac OS X et le passage [aux processeurs] Intel , explique-t-il.

Les trois grandes transitions d'Apple jusqu'ici, selon Tim Cook : la transition vers les puces Power PC, le passage à Mac OS X et la transition vers les puces Intel. Photo : Capture d'écran YouTube

Après une relation de 14 ans avec Intel, la gamme d’ordinateurs Mac rejoint donc l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, qui fonctionnaient déjà sur des puces fabriquées par Apple.

Maintenant, le temps est venu pour un énorme pas en avant [...] Nous annonçons aujourd’hui que le Mac passera à Apple Silicon , un type de puces conçues par l’entreprise elle-même, plutôt que par une entreprise tierce.

La puce Apple Silicon Photo : Capture d'écran YouTube

Grâce à ces processeurs conçus à l’interne, l’entreprise promet des niveaux de performance inégalés et une consommation d’énergie drastiquement diminuée. Cela signifie aussi que les applications natives du iPhone (iOS) pourront également être utilisées sur le Mac (macOS).

Les premiers Mac dotés d’une puce Apple Silicon seront disponibles avant la fin de l’année, mais la transition complète devrait prendre deux ans, selon Tim Cook. D’ici là, de nouveaux modèles de Mac équipés d’un processeur Intel seront lancés.

2. Lancement d’iOS 14 et de macOS Big Sur

Apple a également présenté son nouveau système d’exploitation pour iPhone, iOS 14. Bien que sa version finale ne sera pas lancée avant septembre, l’entreprise a dévoilé quelques nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, l’écran d’accueil sera doté d’une nouvelle fonctionnalité appelée App Library (ou bibliothèque d’applications), qui permettra de regrouper les applications en différents dossiers. Ainsi, plus besoin de balayer l’écran indéfiniment à la recherche de l’application souhaitée.

La nouvelle fonctionnalité App Library (bibliothèque d'applications) permet de regrouper les applications en différentes catégories, allégeant ainsi l'écran d'accueil du iPhone. Photo : Capture d'écran YouTube

Parmi les autres nouveautés annoncées, on peut souligner la possibilité de regarder une vidéo YouTube tout en regardant vos messages ou votre fil Facebook, grâce à la fonction Picture-in-Picture (une image dans une image). Il sera possible de déplacer la fenêtre partout sur l’écran et d’en ajuster la grandeur.

Grâce à la fonctionnalité Picture-in-Picture, vous pouvez continuer à écouter votre film tout en répondant à vos messages. Photo : Capture d'écrant YouTube

Il est à noter que les systèmes d’exploitation pour iPad (iPadOS) et Apple Watch (watchOS) auront également leur nouvelle version. Pour ce qui est des Mac, Apple a présenté macOS Big Sur, la dernière mouture de son système d’exploitation pour ordinateurs.

3. Démarrer sa voiture avec son iPhone

Apple redéfinit les clés de voiture avec CarKey, une application pour iPhone qui permettra aux gens de déverrouiller et de démarrer leur voiture simplement en appuyant sur un bouton, même si leurs clés physiques sont restées à la maison.

Dans le cas où vous perdez votre iPhone, il sera possible de désactiver cette clé numérique à distance, en utilisant iCloud. Vous pourrez aussi partager cette clé avec vos proches, de n’importe où, en utilisant iMessage, et leur imposer des restrictions de conduite.

L'application CarKey utilise la technologie de communication en champ proche, ou NFC, pour déverrouiller et démarrer une voiture avec un iPhone. Photo : Capture d'écran YouTube

Petit bémol : pour l’instant, la seule voiture qui fonctionne avec CarKey est la BMW 2021 de Série 5, mais Apple prévoit ajouter plus de véhicules au fil du temps.

4. App Clips

App Clips est une nouvelle fonctionnalité d’iOS 14 qui permettra aux utilisateurs et utilisatrices de télécharger rapidement des segments d’application iOS pour effectuer des actions précises facilement.

Avec App Clips, il suffit de scanner un code QR et d'appuyer sur un bouton pour télécharger rapidement un petit segment d'une application que l'on souhaite utiliser immédiatement. Photo : Capture d'écran YouTube

Ainsi, la personne qui souhaite par exemple utiliser un Bixi ponctuellement n’aura pas à télécharger l’intégralité de l’application pour le faire. Ces versions allégées d'applications peuvent être enregistrées sur l’iPhone pour être utilisées à nouveau.

5. Apple Maps repensé pour les propriétaires de vélos et de voitures électriques

La nouvelle version d’Apple Maps, qui vient avec iOS 14, va peaufiner l’expérience navigation pour les cyclistes. L’application avertira le cycliste s’il s’apprête à rencontrer un dénivelé ou si des escaliers se trouvent sur la route qu’il a choisie.

La nouvelle version d'Apple Maps indiquera aux cyclistes s'ils s'apprêtent à rencontrer des escaliers ou une pente ardue. Photo : Capture d'écran YouTube

Les premières villes qui pourront bénéficier de cette amélioration sont New York, Los Angeles, San Francisco, Shanghai et Beijing, mais Apple a confirmé qu’elle ajoutera plus de villes au fil du temps. Les bornes de recharge pour voitures électriques seront également indiquées dans les itinéraires.

Parmi les autres nouveautés annoncées, on peut souligner le fait que les écouteurs AirPods se connecteront automatiquement à l’appareil le plus proche qui lira des données audio. Il ne sera plus nécessaire de le faire manuellement.