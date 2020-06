Des conseillers scolaires veulent incorporer l'histoire des Noirs à l'école

Les motions ont été déposées par plusieurs conseillers scolaires. L'un d'eux, Allan Wong, propose à la commission de faire une demande officielle au ministère de l'Éducation pour incorporer l'histoire des Noirs dans le programme scolaire.

Nous devons mettre en place ces outils pour refléter une part importante de l'histoire de notre population, déclare sa motion. Non seulement pour refléter nos étudiants, mais aussi pour susciter des échanges et discussions entre tous les étudiants à propos de cette part importante de notre histoire.

On est pas toujours à l'aide de parler de racisme, et on a besoin d'arriver à un point où cela fait partie de la vie de nos écoles , affirme Janet Fraser, présidente de la commission scolaire.

Le ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, Rob Fleming, a déjà annoncé le 2 juin qu'il cherchait un moyen de modifier le programme scolaire en ce sens.

Une autre conseillère scolaire de Vancouver, Jennifer Reddy, demande à la commission de développer une formation anti-racisme pour tout le personnel enseignant, avec un accent particulier mis sur le racisme anti-Noirs, anti-Autochtones, et anti-Asiatiques.

Éliminer les agents de police à l'école?

Enfin, trois conseillères scolaires, Janet Fraser, Barb Parrott et Lois Chan-Pedley demandent dans une motion commune une révision du rôle des agents de police de liaison dans les écoles. Elles demandent que le rapport propose des options à la commission, incluant l'élimination de la présence de ces policiers dans les écoles.

La motion réclame également que les membres des Premières Nations dans la communauté soient consultés, ainsi que les parents et les groupes communautaires noirs, dont les représentants du mouvement Black Lives Matter.

Selon une élève noire de l'École secondaire Burnaby Nord, la présence d'agents de police à l'école est intimidante. Si vous voulez vous débarrasser des gangs et des drogues, un agent de 30 ans avec un gilet pare-balles ne va pas y faire grand-chose , déclare Haleluya Hailu, une élève de 11e année.

J'aimerais mieux voir les élèves parler avec les conseillers, les enseignants et les éducateurs qui sont en contact avec les élèves tous les jours Haleluya Hailu, élève de 11ème année, école secondaire Burnaby Nord

Toutes ces motions seront débattues lors de la dernière réunion de l'année de la Commission scolaire de Vancouver lundi soir.