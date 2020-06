Un circuit pour protéger et faire découvrir sept plages à Bonaventure

La Ville de Bonaventure a identifié sept sites en bordure de mer pour les faire découvrir et les protéger. Il s'agit du Circuit des plages.

Les plages du Village, Beaubassin, de la Piouke, de l’île-aux-Pirates, Évangéline, McGraw et Fauvel sont mises en valeur. Visiteurs et touristes peuvent les découvrir avec un petit guide.

Les lieux sont bien identifiés et dotés entre autres de table de pique-nique. Photo : site web Ville de Bonaventure

Les lieux choisis sont aménagés avec accès publics sécuritaires, des chaises, des tables de pique-nique et des toilettes sèches.

Des stationnements ont été aménagés pour éviter de détériorer la flore.

La Ville a aussi publié une carte pour faciliter l'accès aux plages. Photo : site web Ville de Bonaventure

Chaque plage a ses particularités, explique Florence Bouchard, directrice de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Certaines sont plus propices pour la pêche , dit-elle. Il y en a qui ont des stationnements, alors que d’autres sont seulement accessibles par la plage, par la mer, comme le site de l’île-aux-Pirates.

Ce circuit de découverte s’adresse tant à la population locale qu’aux touristes.

Nous, ce qu’on vise , mentionne le maire, Roch Audet, c’est de s’assurer que les gens demeurent à Bonaventure le plus longtemps possible au niveau touristique et que les citoyens puissent profiter de l’ensemble du territoire.

L'an dernier, la Ville avait installé un tapis d'accès pour fauteuils roulants sur la plage de Bonaventure Photo : page Facebook de la Ville de Bonaventure

Une somme de 54 000 $ a été investie pour réaliser le Circuit des plages, notamment pour favoriser l’accès à la pêche au bar rayé en collaboration avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs.

Ce n’est que la première phase du projet. La Ville songe aussi à créer un autre circuit des plages, mais cette fois à l’intérieur des terres, en bordure des rivières.

D’après le reportage de Pierre Cotton