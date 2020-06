Reprise des activités sportives au Nouveau-Brunswick

La distanciation physique, c’est le mot-clé. Christine Powers-Tomson, conseillère à la direction des sports au ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick

À l’Académie Soccer NB, les jeunes doivent répondre à un questionnaire et se désinfecter les mains avant de se rendre sur le terrain. Il y a d’ailleurs des entraîneurs spécifiquement attitrés à la surveillance de ces tâches. Tous les employés doivent aussi respecter ces règles et prendre leur température.

On était toujours en contact avec Canada Soccer. On a travaillé ensemble pour revenir au jeu le plus vite possible , affirme Younès Bouida, le directeur général et technique de Soccer NB.

Tout l’équipement de Soccer NB est désinfecté avant et après les entraînements sur le terrain de soccer. Photo : Radio-Canada / Francois LeBlanc

Ça prend beaucoup plus de ressource et donc il y a une réorientation de nos priorité s , ajoute Younès Bouida.

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick, qui régit les sports dans la province, reconnaît que le retour au jeu implique des risques. C'est pourquoi il demande une plus grande participation des bénévoles.

Distanciation physique

Le principe de distanciation est important. Tous les exercices qu’on fait aujourd’hui sont des exercices techniques sans avoir de contact. Conditionnement physique et tactique aussi, sans opposition , explique M. Bouida.

Pour respecter les nouveaux protocoles de Santé publique, il n’y a pas de gardiens de but pour cette phase de déconfinement sur ce terrain de soccer utilisé par l'Académie de Soccer NB. Photo : Radio-Canada / François LeBlanc

Plusieurs modifications ont été apportées sur le terrain. Par exemple, le ballon ne peut pas être touché par le haut du corps. Il faut être créatif et pratiquer autant fort qu’on le faisait, mais sans se toucher , explique Alexi Roy, 16 ans, et joueuse de l’Académie de Soccer NB.

Le développement du jeune joueur, voilà la priorité pour l’instant. Dans une phase ultérieure de retour au jeu, la compétition pourra être présente pour les jeunes.

Maintenant, on veut progresser pour notre plan au jeu avec limite de contact , conclut le directeur général et technique de Soccer Nouveau-Brunswick.

On veut juste s’assurer que le retour au jeu est fait en toute sécurité. On sait qu’on n’est pas dans un retour à la normale, la pandémie est encore là même si on n’a pas beaucoup de cas au Nouveau-Brunswick donc le retour au jeu doit se faire graduellement et en toute sécurité Christine Powers-Tomson, conseillère à la direction des sports au ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick.

Un entrainement de l'Académie de Soccer NB Photo : Radio-Canada / François LeBlanc

Depuis la mi-mars, les athlètes étaient en congé dû à la pandémie de COVID-19.

Quand on embarque sur le terrain, c’est comme avant, c’est juste qu’on est à deux mètres , témoigne la joueuse de 15 ans de l’Académie de Soccer du Nouveau-Brunswick, Mia Desroches, bien heureuse comme ses amis d'être de retour au jeu.

Plusieurs associations avaient déjà décidé d'annuler leur saison. Celles qui remettent en marche leurs activités doivent se référer à leur fédération nationale pour établir leurs protocoles sanitaires.

Avec les informations de François LeBlanc